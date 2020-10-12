США предупредили о возможной войне с Китаем

Бывший госсекретарь и советник по нацбезопасности США Генри Киссинджер призвал американские власти установить правила, по которым они будут «играть» с Китаем , иначе нынешняя политика может привести к войне. Об этом пишет «Взгляд».

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Киссинджер предложил китайскому и американскому руководству «обсудить границы риторики и угроз, за которые нельзя заходить». Так как негативные высказывания как американских, так и китайских руководителей серьезно бьют по интересам бизнесменов двух стран – «той сферы, взаимозависимость в которой всегда является сдерживающим фактором для предотвращения реальной эскалации», отмечает издание.

Патриарх американской дипломатии также призвал нынешнее руководство США «мыслить по-новому» и помнить, что сейчас уже невозможно «достичь такого уровня превосходства в стратегических и экономических областях, чтобы никто другой не мог угрожать» Америке.

При этом в настоящее время американские власти продолжают политику «сдерживания» Китая, используя для этого санкции, военные действия на периферии, радикализацию целых регионов на границе с Китаем. Однако противостояние с КНР и отсутствие рамок и правил игры может привести к тому, что между странами вспыхнут не только торговая война, но и реальные боевые действия, отмечается в статье.