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Россия теряет влияние в Таджикистане 

Павел Тиунов 44 минуты назад
Россия теряет влияние в Таджикистане
Фото: РИА Новости
Российское влияние в Таджикистане ослабевает, заявил газете «Взгляд» глава Ассоциации исследователей госполитики и госуправления в Таджикистане Михаил Петрушков. В списке причин — «многовекторность» в политике действующего президента, исламизация молодежи и растущее влияние на республику со стороны Китая.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Таджикистане прошли президентские выборы. Победу с показателем в более, чем 90% голосов одержал действующий глава государства Эмомали Рахмон.
Комментируя политику национального лидера, руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко назвал Рахмона «хитрым человеком». Он отметил, что Россия интересна ему из-за денег и возможности трудоустроить мигрантов. При этом политик, по его словам, параллельно ведет игру с Ираном, США и Китаем.
Развитие таджико-китайских отношений хорошо иллюстрируют недавние совместные военные учения в районе Горно-Бадахшанской автономной области на Памире, отметил Михаил Петрушков. По его словам, в настоящее время о физическом присутствии китайцев в Таджикистане пока речи не идет, однако экономическая экспансия уже вступила в активную фазу: китайские компании получили разрешение на разработку местных месторождений полезных ископаемых.

«Сейчас Россия, к сожалению, теряет Памир», — подчеркнул Петрушков.

Еще одна причина отдаления Таджикистана от РФ — радикализация молодежи. По словам аналитика, таджикские студенты зачастую попадают под влияние представителей запрещенной в России организации ИГИЛ.

«Государство пытается с этим бороться, но пока проигрывает в этой войне», — заключил эксперт.

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Комментарии
В мире , Алексей Малашенко , Михаил Петрушков , Эмомали Рахмонов , Исламское государство , Деловая газета "Взгляд" , Китай , Таджикистан
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