Россия может продать Ирану С-400 для войны с США 

Россия может продать Ирану зенитные ракетные комплексы С-400 уже в ближайшее время. Об этом сообщает «Свободная пресса».
18 октября, как сообщал «Рамблер», истекает срок оружейного эмбарго, которое Организация объединенных наций наложила на Иран пять лет назад. Сегодня «Свободная пресса» сообщила, что сейчас Россия, Китай, Северная Корея и государства — члены НАТО готовятся продавать оружие этой стране, а некоторые из соглашений, возможно, уже были в тайне обговорены.
«Только американцы да израильтяне открыто грозятся сорвать эту всемирную гонку за огромными деньгами, потому что знают — персы будут усиленно вооружаться для войны именно с ними», — считает издание.
Некоторое время назад посол России в Иране Леван Джагарян заявил, что Москва без проблем продаст Ирану комплексы С-400 после 18 октября. «Свободная пресса» допустила, что таким образом Россия проверила реакцию США и Израиля на эту сделку — возможно, уже подготовленную.
В июле генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что корпорация отрабатывает возможную вторую часть поставки Турции С-400. Тогда же он сообщил о досрочном осуществлении первой части поставки.