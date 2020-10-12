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Милитаризация Прибалтики угрожает России 

Артём Кульша 1 час назад
Милитаризация Прибалтики угрожает России
Фото: РИА Новости
Милитаризация Прибалтики угрожает Калининграду, Санкт-Петербургу и Москве. Об этом эксперт по Прибалтике Александр Носович заявил Baltnews.
Носович, как сообщал «Рамблер», — аналитик центра общественно-политических исследований «Русская Балтика». Вчера он высказал мнение, что воинский контингент НАТО, расквартированный в прибалтийских странах в настоящее время, не представляет для России критической опасности. России угрожает создание альянсом военной инфраструктуры — она позволит в очень короткий срок принять в десятки раз больше военных, чем там есть сейчас.

«Создаются тренировочные базы, казармы, ремонтируются дороги, строятся склады для вооружений с боеприпасами», — перечислил эксперт.

По его словам, инфраструктура в Прибалтике позволит НАТО в случае прямого военного конфликта в регионе быстро перебросить к границам России значительное количество военных и военной техники, и это будет нести прямую угрозу Калининграду, Санкт-Петербургу и даже Москве.
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Комментарии
В мире , Армия , Александр Носович , НАТО , Калининград , Москва , Санкт-Петербург
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