Милитаризация Прибалтики угрожает России 

Носович, как сообщал «Рамблер», — аналитик центра общественно-политических исследований «Русская Балтика». Вчера он высказал мнение, что воинский контингент НАТО , расквартированный в прибалтийских странах в настоящее время, не представляет для России критической опасности. России угрожает создание альянсом военной инфраструктуры — она позволит в очень короткий срок принять в десятки раз больше военных, чем там есть сейчас.

«Создаются тренировочные базы, казармы, ремонтируются дороги, строятся склады для вооружений с боеприпасами», — перечислил эксперт.

По его словам, инфраструктура в Прибалтике позволит НАТО в случае прямого военного конфликта в регионе быстро перебросить к границам России значительное количество военных и военной техники, и это будет нести прямую угрозу Калининграду, Санкт-Петербургу и даже Москве.