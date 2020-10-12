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ЕС признал власть Жээнбекова единственной легитимной в Киргизии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 1 час назад
ЕС признал власть Жээнбекова
Фото: РИА Новости
Евросоюз признает власть действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, и считает институт главы государства единственным легитимным в стране, говорится в послании верховного комиссара ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

«Европейский союз признает президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова единственным конституционным авторитетом, а также легитимным институтом в стране. ЕС полагается на его лидерство, а также на то, что стабильность в Кыргызстане будет достигнута путем мирного диалога», — заявил Боррель, слова которого приводит пресс-служба главы киргизского государства.

Там также добавили, что Европейский союз считает, что Жээнбеков обладает достаточными ресурсами для стабилизации обстановки в республике. Кроме того Евросоюз выразил готовность оказать Жээнбекову помощь в организации повторных парламентских выборов, передает ТАСС.
Ранее бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев призвал нынешнего главу республики Сооронбая Жээнбекова немедленно покинуть пост.
В пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Кроме того, Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра республики Кубатбека Боронова. В то же время Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.
Напомним, с понедельника в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента Киргизии, после чего освободили из заключения бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию.
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В мире , Европа , СНГ , Алмазбек Атамбаев , Сооронбай Жээнбеков , ЕС , ИТАР-ТАСС , Кыргызстан
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