Алиев назвал ответственных за атаку на Гянджу 

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«Виновным в ракетном ударе по Гяндже является военно-политическое руководство Армении», — подчеркнул азербайджанский лидер.

По его словам, у Баку есть «точная информация» о том, что Пашинян «сейчас переживает психологическое потрясение».

«Он находится в очень напряжённом морально-психологическом состоянии, и принимает неадекватные решения», — добавил Алиев.

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Так, по словам президента Азербайджана, военные ВС Армении несколько раз предпринимали попытки оккупировать Гадрут. Последняя попытка вторгнуться в этот населённый пункт, по представленной Алиеву информации, была предпринята этой ночью большой группой спецназа, прибывшей из Армении.

«Эта группа обезврежена. Потери Армении прошлой ночью являются жертвами политических решений, принятых Пашиняном», — подчеркнул азербайджанский лидер.