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Алиев назвал ответственных за атаку на Гянджу 

ИА Regnum и ещё 3 1 час назад
Алиев назвал ответственных за атаку на Гянджу
Фото: РИА Новости
Указание нанести ракетный удар по азербайджанскому городу Гянджа дал лично премьер-министр Армении Никол Пашинян. С таким утверждением в интервью турецкому телеканалу Haber Global выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Виновным в ракетном ударе по Гяндже является военно-политическое руководство Армении», — подчеркнул азербайджанский лидер.
По его словам, у Баку есть «точная информация» о том, что Пашинян «сейчас переживает психологическое потрясение».
«Он находится в очень напряжённом морально-психологическом состоянии, и принимает неадекватные решения», — добавил Алиев.
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Так, по словам президента Азербайджана, военные ВС Армении несколько раз предпринимали попытки оккупировать Гадрут. Последняя попытка вторгнуться в этот населённый пункт, по представленной Алиеву информации, была предпринята этой ночью большой группой спецназа, прибывшей из Армении.
«Эта группа обезврежена. Потери Армении прошлой ночью являются жертвами политических решений, принятых Пашиняном», — подчеркнул азербайджанский лидер.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Армении Зограб Мнацаканян на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве заявил, что режим перемирия в Нагорном Карабахе не соблюдается азербайджанской стороной.
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Комментарии
В мире , Армия , Кавказ , Война, Карабах , Ильхам Алиев , Зограб Мнацаканян , Никол Пашинян , Сергей Лавров , МИД , Азербайджан , Армения , Баку
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