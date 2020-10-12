В Израиле умер старейший житель страны 

В возрасте 117 лет скончался самый старый израильтянин Шломо Йегуда. Об этом сообщил местный новостной портал.

Шломо Йегуда умер в начале октября у себя дома в окружении своей семьи, но известно об этом стало только сейчас, — сказано в публикации Ynet.

Отмечается, что он был отцом шестерых детей и дедушкой для десятков внуков, правнуков и праправнуков.

В возрасте 94 лет назад скончалась его супруга. Шломо вёл скромный образ жизни, ходил в синагогу и слыл большим знатоком еврейской традиции, — сказано в публикации. Старейший израильтянин жил в городе Нетания. Он переехал туда после репатриации из

Из-за карантина Шломо с весны 2020 года соблюдал самоизоляцию. Как рассказал его внук, из-за отсутствия возможности прогуляться по улице, он стал чувствовать себя хуже.

Родившийся в 1903 году мужчина был не только самым старым израильтянином, а также считался одним из старейших людей в мире.

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