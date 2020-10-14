У президента США Дональда Трампа выработался иммунитет к коронавирусу, поэтому он готов расцеловать избирателей. Об этом сообщил сам американский лидер во время выступления перед сторонниками в Пенсильвании.

Хозяин Белого дома заявил, что может спуститься трибуны и расцеловать всех — мужчин и женщин. "Посмотрите на того парня, какой он симпатичный. Я его поцелую. Не с большим удовольствием, но это нормально", — цитирует Трампа РИА Новости.

Ученые полагают, что человек, переболевший COVID-19, действительно, получает иммунитет, хотя есть опасения, что иммунитет продолжается лишь ограниченное время. Также не известно до конца, может ли человек с иммунитетом переносить вирус на других людей.