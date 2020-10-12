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Обзор иноСМИ: Украина ответит России в море 

Мария Иванова 29 минут назад
Обзор иноСМИ: Украина ответит России
Фото: Reuters

Билл Гейтс снова заговорил о вакцинации

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что единственный способ человечества вернуться к нормальной жизни — это получить «сверхэффективную» вакцину, которую распространят по всему миру и введут множеству людей. Об этом сообщает NBC.
По мнению Гейтса, большинство вакцин получит разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях к началу 2021 года. Также Гейтс заявил, что коктейль с антителами, введенный президенту США Дональду Трампу для лечения COVID-19, не следует называть «лекарством».

«Слово «лекарство» неуместно, потому что оно работает не для всех. Но да, из всех терапевтических средств это наиболее многообещающее», — подчеркнул он.

Спецназ США натаскают против России и Китая

В течение почти двадцати лет Силы специальных операций США (SOF) занимались борьбой с терроризмом и повстанцами, но теперь им необходимо переосмыслить свои ответы на меняющиеся угрозы XXI века, включая потенциальный конфликт с Россией или Китаем. Об этом сообщает The National Interest.
По данным портала, в ближайшее время команду SOF могут серьезно расширить: в нее планируют включить хакеров, людей, владеющих иностранными языками и специалистов по боевым дронам. NI отмечает, что противостояние с Китаем и Россией может проходить по-разному, так как КНР участвует в кибернетической и экономической войне, а Россия занимается «дезинформационной кампанией».

Украина ответит России в море с помощью Британии

Президент Украины Владимир Зеленский посетил базу ВМС Великобритании, побывал на борту британского авианосца Prince of Wales и подписал Меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной и военно-технической сферах. Как пишет «Европейская правда», целью документа является совместное британско-украинское производство ракетных катеров.
Издание отмечает, что в 2014 году Украина была абсолютно не защищена от агрессии на Черном и Азовском морях. Сейчас страна создала комплекс сил обороны побережья, но способность Украины вести действия на море остается очень небольшой, в то время как Россия «нарастила свое доминирование на море и в воздухе и практически вплотную продвинулась» к украинским берегам. На Украине рассчитывают, что соглашение с британцами поможет изменить эту ситуацию.

Во Франции банда напала на полицейский участок

Во французской коммуне Шампиньи-сюр-Марн около 40 человек совершили нападение на полицейский участок. Как сообщает Le Parisien, они были вооружены железными прутьями и взрывали фейерверки.
По данным газеты, двое полицейских курили на улице, поэтому вовремя заметили нападавших и успели запереться в участке. Члены банды пытались прорваться внутрь, но безуспешно. Позже они подожгли два мусорных бака на территории участка, повредили пять полицейских машин и разбили несколько окон в участке. «Источник напряженности», по словам местного мэра, пока неясен.

Президент Мексики потребовал извинений от папы римского

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор опубликовал открытое письмо папе римскому Франциску и призвал Римско-католическую церковь принести извинения за злоупотребления в отношении коренных народов во время завоевания Мексики в 1500-х годах. Об этом сообщает Fox News.

«Католическая церковь, испанская монархия и мексиканское правительство должны принести публичные извинения за зверства, которым подверглись коренные народы», — говорится в письме.

Ранее Обрадор направил аналогичное письмо Испании. Хосеп Боррель, занимавший тогда должность главы испанского МИД, заявил, что Испания «не будет приносить запрошенные извинения».
Видео дня. Сын офицера КГБ и олигарха захотел стать «лордом Московским»
Комментарии 1
В мире , Билл Гейтс , ФРАНЦИСК , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , МИД , Католическая церковь , Microsoft , Китай , США
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