10-миллионное население китайского города проверят на COVID

Фото: РИА Новости РИА Новости

Некоторое время назад в Циндао были выявлены шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все больные, пятеро из которых — местные жители, переносят болезнь бессимптомно.

Сегодня Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения города распространил заявление об утверждении плана тестирования населения, согласно которому в течение пяти дней на наличие COVID-19 будет проверено все население Циндао — около 9,4 миллиона человек на конец 2019 года, согласно официальным данным.