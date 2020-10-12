10-миллионное население китайского города проверят на COVID

Некоторое время назад в Циндао были выявлены шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все больные, пятеро из которых — местные жители, переносят болезнь бессимптомно.
Сегодня Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения города распространил заявление об утверждении плана тестирования населения, согласно которому в течение пяти дней на наличие COVID-19 будет проверено все население Циндао — около 9,4 миллиона человек на конец 2019 года, согласно официальным данным.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 37,4 миллиона человек. В Китае число заболевших превысило 90,8 тысячи человек, число умерших — 4,7 тысячи человек, число выздоровевших — 85,6 тысячи человек.