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10-миллионное население китайского города проверят на COVID

Артём Кульша
40 минут назад
Все население города Циндао в Китае будет протестировано на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
10-миллионное население китайского города проверят на COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Некоторое время назад в Циндао были выявлены шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все больные, пятеро из которых — местные жители, переносят болезнь бессимптомно.
Сегодня Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения города распространил заявление об утверждении плана тестирования населения, согласно которому в течение пяти дней на наличие COVID-19 будет проверено все население Циндао — около 9,4 миллиона человек на конец 2019 года, согласно официальным данным.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 37,4 миллиона человек. В Китае число заболевших превысило 90,8 тысячи человек, число умерших — 4,7 тысячи человек, число выздоровевших — 85,6 тысячи человек.
В мире,Циндао,Китай,
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