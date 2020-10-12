Европейский союз продлил до 16 октября 2021 года антироссийские санкции, направленные на борьбу с применением и распространением химического оружия и связанные в том числе с делом об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль

Аналогичное решение ЕС принял в октябре прошлого года. Санкционные меры подразумевают запрет на въезд в Евросоюз для физических и юридических лиц, а также замораживание их активов. В список вошли девять человек (пятеро, по мнению Европы, имеют отношение к сирийскому режиму, а четверо причастны к инциденту в Солсбери) и одна организация — Центр научных исследований в Сирии

Осенью 2018 года Брюссель одобрил новый механизм введения санкций против "причастных к разработке и применению химического оружия в любом месте, независимо от их гражданства и местонахождения".

Помимо запрета на поездки в ЕС и замораживание активов, гражданам и организациям в Евросоюзе запретили предоставлять средства попавшим под ограничения лицам. Представители европейских стран подчеркивали, что новые меры приняли "в рамках выработки действий в сфере безопасности после инцидента в британском Солсбери".

Инцидент в Солсбери

В марте 2018 года в Солсбери (юго-восток графства Уилтшир) отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которая приехала к нему в гости. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Бывший британский премьер Тереза Мэй утверждала, что яд, который якобы выявили в крови Скрипалей, изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун, проводившей идентификацию токсичного химиката в пробах, это опровергли.

Российская сторона неоднократно призывала к совместному расследованию инцидента, но Британия отказала в доступе к Скрипалям.