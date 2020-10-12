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Евросоюз продлил на год антироссийские санкции за применение химоружия 

РИА Новости и ещё 12 39 минут назад
Европейский союз продлил до 16 октября 2021 года антироссийские санкции, направленные на борьбу с применением и распространением химического оружия и связанные в том числе с делом об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.
Аналогичное решение ЕС принял в октябре прошлого года. Санкционные меры подразумевают запрет на въезд в Евросоюз для физических и юридических лиц, а также замораживание их активов. В список вошли девять человек (пятеро, по мнению Европы, имеют отношение к сирийскому режиму, а четверо причастны к инциденту в Солсбери) и одна организация — Центр научных исследований в Сирии.
Осенью 2018 года Брюссель одобрил новый механизм введения санкций против "причастных к разработке и применению химического оружия в любом месте, независимо от их гражданства и местонахождения".
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Помимо запрета на поездки в ЕС и замораживание активов, гражданам и организациям в Евросоюзе запретили предоставлять средства попавшим под ограничения лицам. Представители европейских стран подчеркивали, что новые меры приняли "в рамках выработки действий в сфере безопасности после инцидента в британском Солсбери".

Инцидент в Солсбери

В марте 2018 года в Солсбери (юго-восток графства Уилтшир) отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которая приехала к нему в гости. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Бывший британский премьер Тереза Мэй утверждала, что яд, который якобы выявили в крови Скрипалей, изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун, проводившей идентификацию токсичного химиката в пробах, это опровергли.
Российская сторона неоднократно призывала к совместному расследованию инцидента, но Британия отказала в доступе к Скрипалям.
В октябре того же года британская прокуратура предъявила двум российским гражданам —Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на Скрипалей и полицейского Ника Бейли. Как утверждал Лондон, Петров и Боширов служат в ГРУ. Сами подозреваемые в интервью RT и Sputnik заявляли, что приезжали в Солсбери как туристы, ничего не знали о Скрипалях и работают в фитнес-индустрии.
Против Петрова и Боширова, а также первого замглавы органа внешней разведки Владимира Алексеева и руководителя Игоря Костюкова ввели санкции.
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В мире , Видео , Европа , Александра Петрова , Игорь Костюков , Юлия Скрипаль , Сергей Скрипаль , Владимир Алексеев , Тереза Мэй , Александр Петров , Руслан Боширов , МИД , ЕС , ГРУ , ИА Sputnik , Брюссель , Сирия
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