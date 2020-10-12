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Саакашвили избили в Афинах 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Экс-президента Грузии, главу украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, заочно осужденного на родине на три и шесть лет лишения свободы за различные преступления, избили в Афинах, куда он приехал встретиться с проживающими там грузинскими эмигрантами в рамках подготовки к парламентским выборам в Грузии 31 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Инцидент произошел в воскресенье, видео в понедельник распространил интернет-портал «Твалсазриси» («Мнение»).
Неизвестный с заточкой атаковал Саакашвили
Саакашвили окружили дамы-поклонницы по пути в кинотеатр на встречу, а в этот момент на него набросился молодой мужчина в капюшоне и нанес несколько ударов по голове.
Началась паника. В итоге на место пришлось вызывать греческий спецназ.
Ранее Саакашвили заявил, что из Тбилиси на него поступил заказ находящимся в Европе грузинским криминальным элементам, которые подчиняются мэру Тбилиси Кахе Каладзе.

«Меня предупредили, что лучше не приезжать в Грецию, но я поеду, плохо меня знают! Мы проведем встречу в Греции. А потом встретимся в Грузии!», — говорил Саакашвили.

В интервью телекомпании «Имеди» несколько грузинок, которые проживают в Греции, рассказали, что хотели задать экс-президенту вопросы о репрессиях в его период правления, однако сторонницы Саакашвили распылили в их сторону слезоточивый газ.
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В мире , Видео , Михаил Саакашвили , Каха Каладзе , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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