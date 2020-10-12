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МИД Германии обсудит антироссийские санкции из-за Навального

Павел Тиунов
1 час назад
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас анонсировал обсуждение санкций в отношении России из-за «нападения» на блогера Алексея Навального, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти..».
МИД Германии обсудит антироссийские санкции из-за Навального
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По мнению главы внешнеполитического ведомства, инцидент с оппозиционером, которого как полагают немецкие эксперты отравили, должен нести за собой последствия для РФ. Маас подчеркнул, что сегодня 12 октября должны начаться дискуссии о введении возможных санкций в отношении России.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава МИД Германии Хайко Маас, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Великобритании Доминик Рааб и глава МИД Нидерландов Стеф Блок призвали ввести санкции в отношении России. Поводом для резонансных заявлений стали результаты исследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которое показало, что в Организме Алексея Навального содержатся биомаркеры антихолинэстеразного средства, которые имеют аналогичные структурные характеристики, что и боевые яды из группы «Новичок».
В мире,Жан-Ив Ле Дриан,Алексей Навальный,ОЗХО,МИД,Россия,Германия,
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