МИД Германии обсудит антироссийские санкции из-за Навального

По мнению главы внешнеполитического ведомства, инцидент с оппозиционером, которого как полагают немецкие эксперты отравили, должен нести за собой последствия для РФ. Маас подчеркнул, что сегодня 12 октября должны начаться дискуссии о введении возможных санкций в отношении России.