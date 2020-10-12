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ЕС продлил санкции против Петрова и Боширова 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 17 29 минут назад
ЕС продлил санкции против Петрова и Боширова
Фото: Reuters
Совет ЕС продлил до 16 октября 2021 года все введенные санкции за «применение химического оружия», в том числе против россиян Петрова и Боширова, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.

«ЕС продлил на год, до 16 октября 2021 года, санкционный режим за применение химического оружия. В настоящий момент эти санкции действуют в отношении девяти человек — пяти, связанных с химическими нападениями в Сирии, и четырьмя — с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери (в их числе обвиненные Великобританией в химическом нападении на Сергея Скрипаля Александр Петров и Руслан Боширов). Также санкции введены в отношении одной организации — сирийского Центра научных исследований и изысканий», — передает ТАСС текст документа.

В декабре 2018 года премьер Великобритании Тереза Мэй утвердила сформированный спецслужбами список из шести российских бизнесменов, против которых могут быть введены санкции в связи с инцидентом в Солсбери.
Напомним, в середине января 2019 года послы 28 стран Евросоюза согласовали введение санкций против четырех «офицеров ГРУ», среди которых подозреваемые в покушении на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов.
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В мире , Европа , Сергей Скрипаль , Тереза Мэй , Александр Петров , Руслан Боширов , ЕС , ГРУ , Совет Европы , ИТАР-ТАСС
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