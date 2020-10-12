ЕС продлил санкции против Петрова и Боширова 

«ЕС продлил на год, до 16 октября 2021 года, санкционный режим за применение химического оружия. В настоящий момент эти санкции действуют в отношении девяти человек — пяти, связанных с химическими нападениями в Сирии, и четырьмя — с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери (в их числе обвиненные Великобританией в химическом нападении на Сергея Скрипаля Александр Петров и Руслан Боширов). Также санкции введены в отношении одной организации — сирийского Центра научных исследований и изысканий», — передает ТАСС текст документа.