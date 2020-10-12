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Зеленский заявил, что если не закончит войну в Донбассе, то нужен другой президент 

ТАСС и ещё 25 21 минуту назад
Зеленский заговорил об отставке
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если не сможет закончить войну в Донбассе, значит нужно, чтобы пришел другой человек. Об этом он сказал в интервью Би-би-си, опубликованном в понедельник.

"Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами", — подчеркнул Зеленский.

При этом он сказал, что не держится за должность. "Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть", — отметил Зеленский. И все же, сказал президент, он верит в мирное урегулирование в Донбассе.

"Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру", — сказал Зеленский.

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В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский
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