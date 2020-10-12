Президент Киргизии ввел режим ЧП в Бишкеке

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Первый раз данное решение было принято 9 октября.

Ранее Общественная служба новостей писала, что Центральная избирательная комиссия ( ЦИК Киргизии назначит повторные выборы в парламент до 6 ноября. В стране начались протесты из-за итогов прошедших выборов, признанных впоследствии недействительными.

Экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев сравнил протестное движение в его стране и в Белоруссии. Он отметил, что у этих явлений различный генезис.

Бакиев похвалил белорусские власти, так как видит причину протестов не внутри республики, а за ее пределами.