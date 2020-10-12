Президент Киргизии ввел режим ЧП в Бишкеке

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Первый раз данное решение было принято 9 октября.
Ранее Общественная служба новостей писала, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии назначит повторные выборы в парламент до 6 ноября. В стране начались протесты из-за итогов прошедших выборов, признанных впоследствии недействительными.
Экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев сравнил протестное движение в его стране и в Белоруссии. Он отметил, что у этих явлений различный генезис.
Бакиев похвалил белорусские власти, так как видит причину протестов не внутри республики, а за ее пределами.