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Президент Киргизии повторно ввел режим ЧП в Бишкеке 

Общественная служба новостей и ещё 14 3 часа назад
Президент Киргизии ввел режим ЧП в Бишкеке
Фото: ТАСС
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Первый раз данное решение было принято 9 октября.
Ранее Общественная служба новостей писала, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии назначит повторные выборы в парламент до 6 ноября. В стране начались протесты из-за итогов прошедших выборов, признанных впоследствии недействительными.
Экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев сравнил протестное движение в его стране и в Белоруссии. Он отметил, что у этих явлений различный генезис.
Бакиев похвалил белорусские власти, так как видит причину протестов не внутри республики, а за ее пределами.
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В мире , Курманбек Бакиев , Центризбирком России , Бишкек , Кыргызстан
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