The Telegraph (Великобритания) . В Известность Ким Кардашьян в сети настолько велика, что ее заявления о ситуации в Нагорном Карабахе посмотрели миллионы людей, пишет. В Армении ее поддержка действительно помогла поднять моральный дух тех, кто пытается помочь.

Самвел Баласаян не похож на человека, который проводит много времени за просмотром реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Поскольку он занимает должность мэра второго по величине города Армении Гюмри , у него всегда много дел. Кроме того, как и большинство мужчин средних лет, он не питает особого интереса к повседневной жизни звезд реалити-шоу из Лос-Анджелеса

Однако Баласаян может похвастаться тем, о чем подавляющее большинство фанатов Ким Кардашьян, которых в соцсетях сейчас около 190 миллионов, могут только мечтать: однажды он лично встретился с ней. В городе Гюмри жили ее предки, и, когда пять лет назад она приехала туда на съемки очередного эпизода «Семейства Кардашьян», Баласаян был среди тех, кто получил приглашение на приветственную VIP-вечеринку.

«Гюмри прославился благодаря ее программе, — с воодушевлением рассказывал Баласаян, который хочет развивать свой город в качестве туристического объекта. — Мы очень рады, что Ким отметила нас на карте мира».

Между тем сейчас Кардашьян использует свою невероятную известность для решения более актуальной проблемы армян. Речь идет о войне против Азербайджана за спорные территории Нагорного Карабаха, которая началась две недели назад и уже успела унести жизни более 300 человек.

«Прошу вас, поделитесь этими новостями, — написала Кардашьян в Инстаграме. — Мы молимся за храбрых мужчин и женщин, которые рискуют своими жизнями, чтобы защитить Арцах [армянское название Нагорного Карабаха] и Армению».

Известность Ким Кардашьян в сети настолько велика, что ее заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, возможно, посмотрело столько же или даже больше людей, нежели заявления избранных лидеров Армении. Однако, хотя многих фолловеров Кардашьян вряд ли всерьез заинтересует судьба Нагорного Карабаха, в мире есть еще одно сообщество, для которого события в этом регионе многое значат, — это глобальная армянская диаспора.

Эта диаспора, представители которой живут от Лос-Анджелеса до Ливана, а также во Франции, России и в западной части Лондона, представляет собой наследие Первой мировой войны, когда около 1,5 миллиона армян погибли от рук османов.

Турция отвергает заявления армян о том, что это был именно геноцид, указывая на то, что те армяне погибли в период гражданской войны, однако масштабы массового бегства невозможно отрицать. Сегодня числе

С момента начала конфликта с Азербайджаном представители армянской диаспоры стали массово устраивать демонстрации, организовывать поставки помощи, а некоторые даже заявили о своем желании отправиться на фронт.нность армянской диаспоры составляет примерно 11 миллионов человек, тогда как численность населения Армении — всего 3 миллиона человек.

«Армения — маленькая страна, которая всегда была вынуждена уповать на милость крупных империй, и у нас есть только два союзника: наша армия и наша диаспора, — сказал Вартан Марашлян, исполнительный директор фонда Repat Armenia Organisation, который работает в Ереване и поддерживает взаимодействие между представителями диаспоры. — Когда мы сталкиваемся с экзистенциальной проблемой, вся нация превращается в армию».

Предыдущая массовая мобилизация диаспоры произошла в 1988 году, когда нужно было помочь городу Гюмри после землетрясения, которое унесло жизни как минимум 25 тысяч человек.

Поскольку эта диаспора довольно хорошо организована — по всему миру действуют около 30 тысяч армянских организаций и церковных групп, — ее вклад в текущую военную кампанию оказался довольно существенным. Национальный благотворительный Всеармянский фонд «Айастан» уже получил пожертвования на общую сумму в 60 миллионов фунтов стерлингов.

Между тем многие армяне возвращаются на свою историческую родину, чтобы помочь, — от врачей и психологов из Лос-Анджелеса до бизнесменов российско-армянского происхождения. Некоторые предлагают свои знания в области информационных технологий и логистики, другие — такие как 40-летний агент по продаже недвижимости из Лос-Анджелеса Аллен Сайадян, — готовы просто помогать тем, чем необходимо.

Репортеры издания Telegraph случайно встретились с ним в минувшие выходные в Нагорном Карабахе, куда он вместе с несколькими своими друзьями приехал, чтобы привезти медицинские принадлежности, сигареты и питьевую воду. В от момент Сайадян собирался посетить собор Святого Христа Всеспасителя в городке Шуши — собор, крышу которого немного позже повредили снаряды, выпущенные силами Азербайджана.

«Я здесь, просто чтобы помогать всем, чем могу, — сказал он. — Я бы даже пошел воевать, если бы меня попросили, хотя, честно говоря, я никогда раньше не держал оружие в руках».

Другой экспатриант, который решил действовать, — это 32-летний менеджер проектов в сфере IT Хаик Казазян, который два года назад переехал в Армению из Монреаля. Когда началась война, он опубликовал в Фейсбуке просьбу сделать пожертвования, адресованную прежде всего его друзьям внутри канадской диаспоры. Он ожидал, что ему удастся собрать не более 500 канадских долларов, однако он уже получил 20 тысяч канадских долларов.

«Никто в Монреале не спит по ночам, все очень волнуются», — рассказал Казарян, стоя рядом с грудами овощей и туалетных принадлежностей, которые он собирался отправить семьям, бежавшим из зоны боевых действий.

Как и у Сайадяна, у Казаряна нет опыта военной службы, хотя он все же предложил свои услуги в местном военном штабе в Ереване. Однако, поскольку в армянской армии служит множество ветеранов первой нагорнокарабахской войны, которая произошла в начале 1990-х годов, и поскольку в стране действует общенациональная программа военной службы, у него создалось впечатление, что в его услугах никто не будет нуждаться.

«Мне кажется, если дойдет до того, чтобы призывать таких как я, это будет значить, что дела на фронте идут совсем плохо, — улыбнулся он. — Грузы гуманитарной помощи — это, вероятно, лучшее, что я могу сделать».

Никто не ждет, что Ким Кардашьян сменит свои вызывающие наряды на военную форму и отправится на линию фронта. Однако в Гюмри ее поддержка действительно помогла поднять моральный дух тех, кто пытается помочь.