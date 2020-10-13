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ВОЗ выявила рекордный прирост больных COVID-19 за неделю 

Газета.Ru и ещё 32 35 минут назад
ВОЗ выявила рекордный прирост больных COVID-19
Фото: Газета.Ru
C 5 по 11 октября в мире более 2,2 млн человек заразились коронавирусом, это рекордный прирост заболевших за неделю. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Прирост зараженных на 10,09% превышает показатели предыдущей недели.
При этом отмечается, что число смертей от COVID-19 уменьшилось на 0,24%. С 28 сентября по 4 октября от коронавируса умерли 39 344 человека, а с 5 по 11 октября — 39 249 человек.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
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В мире , COVID-19 , ВОЗ , Российский фонд прямых инвестиций
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