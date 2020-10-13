ВОЗ выявила рекордный прирост больных COVID-19

C 5 по 11 октября в мире более 2,2 млн человек заразились коронавирусом, это рекордный прирост заболевших за неделю. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Прирост зараженных на 10,09% превышает показатели предыдущей недели.

При этом отмечается, что число смертей от COVID-19 уменьшилось на 0,24%. С 28 сентября по 4 октября от коронавируса умерли 39 344 человека, а с 5 по 11 октября — 39 249 человек.