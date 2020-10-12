Китай оправдал «опасные действия» у островов Японии

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Китай считает правомерными «опасные» действия национальной береговой охраны в районе островов Дяоюйдао (Сенкаку), которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Это исконные китайские земли, мы всегда имели право на поддержание правопорядка в прилегающих к ним водах», — цитирует ТАСС дипломата.

По его словам, японские власти «должны проявить должное уважение» к суверенитету и территориальному верховенству Китая.

Ранее два патрульных корабля КНР вошли в зону у островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые у Пекина оспаривает Токио. Правительство Японии по дипломатическим каналам выразило Пекину протест.

Напомним, в марте 2019 года Токио объявил о завершении создания японских военных баз на островах в Восточно-Китайском море и развертывании там противокорабельных и противовоздушных систем.

В том же месяце четыре китайских патрульных корабля вошли в акваторию островов Сенкаку (Дяоюйдао), после чего береговая охрана Японии по громкоговорителям потребовала от китайских сторожевиков «покинуть японские территориальные воды».