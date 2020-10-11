«Мое фото в кармане у каждого милиционера»

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых известных контртеррористических операциях, навсегда вошедших в историю спецслужб СССР и России . В предыдущей статье речь шла о том, как в 2001 году на Ставрополье чеченский террорист захватил автобус с пассажирами. Герой сегодняшнего рассказа — один из самых жестоких полевых командиров двух чеченских войн и российский террорист 1 Амир ибн аль-Хаттаб . Он повинен в гибели сотен военнослужащих и мирных граждан. Именно он спланировал и организовал серию взрывов жилых домов в 1999 году. Хаттаб долгое время оставался неуловимым для спецслужб, но в результате хитроумной операции однажды его настигла тихая и мучительная смерть.

Фото: AP AP

Взрывчатка в сахаре

4 сентября 1999 года, 21:45, Буйнакск ( Дагестан ). Семьи военнослужащих из дома 3 по улице Леваневского уже готовились ко сну, как вдруг погремел мощный взрыв. Ударной волной были разрушены два подъезда — под завалами оказалось около 200 человек, 64 из которых погибли, в том числе 23 ребенка.

Как выяснило следствие, взрывчатка — 2,7 тонны алюминиево-селитровой смеси — находилась в кузове грузовика ГАЗ-52, припаркованного возле дома. По замыслу террористов, второй грузовик должен был взорваться у городского госпиталя, когда туда начнут свозить пострадавших, но его успели найти и обезвредить устройство.

Спецслужбы даже не предполагали, что взрыв в Буйнакске был лишь началом хорошо продуманной террористической атаки на жилые дома. Следующей целью была столица.

8 сентября 1999 года, 23:59, Москва . Взрыв мощностью 350 килограммов в тротиловом эквиваленте прогремел на первом этаже девятиэтажного дома 19 по улице Гурьянова, полностью разрушив два подъезда. Погибли около 100 человек, ранения получили 690. Как выяснилось немногим позже, бомба была заложена в нежилом помещении дома, которое арендовали под магазин.

Милиционерам поручили провести осмотр всех нежилых и технических помещений в многоэтажках. И одному из участковых, казалось, улыбнулась удача: он выяснил — тот же человек, что арендовал магазин на улице Гурьянова, фигурировал в документах на аренду склада в подвале дома 6 корпус 3 на Каширском шоссе.

Но при осмотре помещения милиционер ничего подозрительного не обнаружил: он даже не мог предположить, что взрывчатка спрятана в мешках с сахаром. В результате взорвавшаяся 13 сентября в 17:00 бомба полностью разрушила кирпичный дом — погибли 124 человека.

16 сентября 1999 года, 5:57, Волгодонск . Здесь террористы повторили буйнакский сценарий — к дому 35 по Октябрьскому шоссе они подогнали начиненный взрывчаткой грузовик. В результате взрыва погибли 19 человек, 87 оказались в больницах.

В ходе расследования спецслужбы установили не только личности рядовых исполнителей терактов, но и имя организатора и спонсора серии взрывов. Это был хорошо известный в узких кругах и один из самых опасных в мире террористов, полевой командир Амир ибн аль-Хаттаб (настоящее имя — Самер Салех ас-Сувейлем).

Плаксивый террорист

Будущий российский террорист 1 родился, согласно распространенной версии, в 1963 году в городе Арар ( Саудовская Аравия ). Данные о происхождении Хаттаба разнятся: по одной информации, боевик был этническим чеченцем, по другой — отец полевого командира был зажиточным старейшиной-бедуином.

Денег семье хватало на безбедное существование — знавший три иностранных языка Хаттаб в начале 80-х планировал получать образование в одном из колледжей Нью-Йорка . По собственному признанию террориста, в детстве он отличался излишней плаксивостью и мечтал стать математиком, физиком или инженером.

Он вскоре отправился в охваченный войной Афганистан . По воспоминаниям очевидцев, Хаттаба можно было легко отличить от других «воинов сопротивления» — он постоянно носил военную форму НАТО . Боевик прошел интенсивную подготовку в лагере, созданном главным международным террористом Усамой бен Ладеном: Хаттаба научили тонкостям ведения боевых действий и использованию всех видов стрелкового оружия.

Согласно другим источникам, Хаттаб родился в городе Аммане — столице Иордании — и, окончив военную академию со специализацией по взрывному делу, поступил в штат личной охраны короля Хуссейна. Карьера телохранителя продолжалась вплоть до начала боевых действий в Афганистане, куда террорист прибыл в качестве наемника воевать на стороне моджахедов.

Боевика не остановило даже серьезное ранение в живот, которое он получил в 1993 году в боях под Кабулом. После окончания противостояния в Афганистане Хаттаб временно осел в поглощенном внутригосударственным конфликтом Таджикистане, где успел повоевать на стороне оппозиции в бою за 12-ю заставу.

Во время организации очередной диверсии на границе он получил увечье — взрывом гранаты ему разворотило правую руку, оторвав по одной-две фаланги каждого пальца. После этого террорист стал ходить в черных перчатках, а позже обзавелся протезом.

«Он много продал, ваш офицер»

В начале 90-х боевик, получивший клички Однорукий Ахмед и Черный араб, обратил внимание на новую горячую точку: из репортажа афганского телеканала он узнал о создании самопровозглашенной республики Ичкерия, где начиналась война за независимость.

В боевые действия между сепаратистами и федеральными войсками Хаттаб включился в 1994 (по другим данным — 1995) году, когда в составе двухсот выходцев с Ближнего Востока прибыл на территорию Чечни.

Некоторое время боевик находился в тени, изучая обстановку и тонкости местного противостояния, — его брат утверждал, что Хаттаб даже успел поработать журналистом.

Впервые о полевом командире заговорили в 1996 году, когда в середине апреля террорист организовал дерзкое нападение на колонну федеральных сил во время ее передвижения в Аргунском ущелье близ села Ярышмарды.

Тогда из 200 военных погибло, по разным данным, от 73 до 95 человек, некоторые сгорели заживо, не успев выбраться из охваченных огнем машин. Хаттаб не скрывал, что информацию о прохождении колонны получил от своего осведомителя из Российской армии

После разгрома колонны полевой командир обошел поле боя, рассматривая тела погибших и разгромленную технику. Его сопровождал личный оператор, который снимал атаку от начала до конца, — позже запись была распространена на рынке Грозного. К слову, Хаттаб вообще взял за привычку снимать все свои операции — таким образом он отчитывался перед зарубежными спонсорами.

Позже выяснилось, что террорист причастен к нападению на блокпост около села Харачой в октябре 1995 года, а также к убийству врачей из гуманитарной миссии Красного Креста , которое произошло в декабре 1996 года в Новых Атагах.

«Отвечать будет весь русский народ»

Помимо организации нападений и терактов, Хаттаб стал готовить новых боевиков. Для этого в 1995 году он основал на берегу реки Хулхулау, у села Сержень-Юрт центр «Кавказ», состоящий из пяти учебных лагерей, где будущие террористы готовились и жили.

Занятия в центре были ежедневными, под руководством наставников ученики постигали азы военного дела и методов ведения партизанской войны, проведения диверсий, стрельбы и применения тяжелого вооружения. Занятия велись в трех лагерях: четвертый был отведен под проживание учеников, а в пятом им преподавали основы Корана.

Первую чеченскую войну Хаттаб закончил в звании бригадного генерала и с множеством сепаратистских наград. За время до начала Второй чеченской войны полевой командир обзавелся особняком близ села Сержень-Юрт и женился на уроженке чеченского села Шали.

С началом второй чеченской войны в 1999 году Хаттаб переместился в Дагестан, где в связке с другим полевым командиром Шамилем Басаевым устраивал нападения на подразделения федеральных войск.

Хаттаб продолжал получать активное финансирование от запрещенных в России террористических организаций «Аль-Каида» «Братья-мусульмане» — на второй чеченской войне он заработал порядка 20 миллионов долларов.

Денежные дотации помогли полевому командиру воплотить свои угрозы в жизнь — организовать в 1999 году серию кровавых взрывов в российских городах. Неудивительно, что после этого Хаттаб стал для спецслужб целью номер один.

«Они везде хотят меня поймать»

Несмотря на то что сообщения об уничтожении террориста появлялись в СМИ с конца 90-х, силовики долго не могли ликвидировать Хаттаба. Полевой командир постоянно переезжал вместе с лагерем, его защищали три уровня охраны. Лично Хаттаб общался лишь с самыми проверенными людьми, а со всеми остальными — только через телохранителей.

Террорист помнил, что первого президента Ичкерии Джохара Дудаева вычислили по телефонному разговору и уничтожили ракетным ударом. А потому Хаттаб прибегал к хитрости — стоял от включенного на громкую связь мобильного телефона на расстоянии десяти метров, а отвечать посылал своего помощника.

Хаттаб решил затаиться: он перестал принимать участие в боевых действиях, сосредоточившись на разработке диверсий. Тем не менее осенью 1999 года силовики сумели установить местонахождение террориста. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России завербовали боевика из отряда Хаттаба.

Он сообщил, что полевой командир скрывается в Ножай-Юртовском районе Чечни. Рискуя жизнью, информатор пронес в лагерь «маячок», ориентируясь на который спецназ выступил на уничтожение террориста. Но операция провалилась — у устройства сели батарейки, и сигнал пропал до того, как силовики добрались до цели.

В конце 2001 года спецслужбы начали активную зачистку территорий, где базировались боевики Хаттаба. Но сам полевой командир в окружении шести телохранителей успешно прятался в горах, уходя от преследования подземными ходами, а при приближении опасности отсиживался в землянках и пещерах.

Письмо с сюрпризом

После множества неудачных попыток добраться до Хаттаба спецслужбы решили сменить подход. Они знали, что связь с родными и единомышленниками из Саудовской Аравии террорист держит через письма. Эти послания шли через длинную цепочку курьеров, за которыми следили тайные наблюдатели.

Если с посыльным что-то случалось, об этом сразу давали знать Хаттабу. Он сам, прежде чем прочесть послание, всякий раз давал обнюхать конверт специально обученной собаке, но вскрывал его лично.

По другим данным, ни один из курьеров даже не догадывался, что везет смертоносное послание. Яд подействовал и на них — один за другим все, кто прикасались к письму, погибли. Отравить послание (по одной из версий — от жены Хаттаба) силовикам удалось спустя год с начала разработки секретной операции.

В Грозный срочно вызвали специалиста по ядам. На задание химику отвели ночь, он обработал бумагу сильнодействующим отравляющим веществом. Особенностью яда было то, что, с одной стороны, его не мог почувствовать пес-нюхач, а с другой — отравленный им человек умирал не сразу, а через некоторое время.

По воспоминаниям очевидцев, когда Хаттаб прочел отравленное письмо, он бросил его в огонь. Пару дней спустя террорист почувствовал тошноту и недомогание, списав все на отравление грибами — накануне его отряд поужинал жареными сморчками, собранными в лесу. Полевой командир предположил, что среди грибов оказалась поганка.

Состояние Хаттаба ухудшалось час за часом: муки были столь сильны, что он просил охранников пристрелить его, но те не решались. Спустя три дня, в ночь с 19 на 20 марта 2002 года террорист скончался. Этот факт был подтвержден видеозаписью, которую перед похоронами своего главаря сделали телохранители Хаттаба.

Могильная тайна

Относительно событий после ликвидации Хаттаба существует несколько версий. По одной из них, полевой командир не сжег письмо, а его приближенные догадались, что именно оно стало причиной смерти главаря. Тогда боевики первым делом казнили курьера, доставившего послание: его поймали в Баку, отрезали ему язык и застрелили, бросив тело на городской свалке.

После бандиты упаковали отравленный конверт в полиэтиленовый пакет и оставили в тайнике с оружием неподалеку от села Горный Аллерой (Ножай-Юртовский район Чечни).

Есть и версия о том, что Хаттаб погиб вовсе не от отравленного письма — его якобы отравил то ли его помощник, то ли личный повар Ибрагим Алаури, завербованный спецслужбами. Алаури ввел яд в консервы и шоколад, который очень любил Хаттаб. Как бы то ни было, два месяца спустя после гибели Хаттаба Алаури расстреляли неизвестные.