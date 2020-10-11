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«Киберпартизаны» взломали нацархив Белоруссии 

News.ru и ещё 3 18 минут назад
Нацархив Белоруссии взломали «Киберпартизаны»
Фото: News.ru
Хакерская группа «Киберпартизаны» взломала сайт национального архива Белоруссии. На нём появились новости о деятельности экс-кандидата на пост президента страны от объединённой оппозиции Светланы Тихановской.
На портале можно найти фотографии со встреч политика с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими европейскими политиками. Также хакеры разместили ссылку на список людей, арестованных во время и после президентской кампании в РБ.
Взломщики опубликовали на странице логотип «Киберпартизан».
Ранее, как писал NEWS.ru, хакеры обратились с угрозами к сотрудникам силовых структур Белоруссии, написав сообщение на платёжных чеках, которые выдаются в информационных киосках после оплаты через ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация ЕРИП».
Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.
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Комментарии 4
В мире , СНГ , Светлана Тихановская , Ангела Меркель , Эммануэль Макрон , Германия , Франция
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