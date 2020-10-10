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Армения оценила первый день прекращения огня в Карабахе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Армения оценила первый день прекращения огня в Карабахе
Фото: РИА Новости
Вступивший в силу режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в течение дня в основном соблюдался, заявил представитель армянского минобороны Арцрун Ованнисян.

«Режим прекращения огня в основном сохранялся, были отдельные провокации, на которые отвечала армия обороны», — цитирует Ованнисяна РИА «Новости».

На некоторых участках армянские военные разрешили азербайджанской стороне забрать тела погибших, но процесс приостановили. «Этот процесс будет осуществляться лишь в присутствии представителей Международного комитета Красного креста, так как он также используется для провокаций», — сказал представитель ведомства.
Ранее в субботу министр обороны Армении Давид Тоноян обсудил с главой делегации Международного Комитета Красного Креста в стране Клэр Мейтро обмен военнопленными в Нагорном Карабахе. Участники встречи также обсудили процесс прекращения огня в регионе.
Минская группа ОБСЕ сообщила, что также находится в контакте с МККК по условиям возвращения останков и обмена пленными в Карабахе.
Напомним, после договоренностей Армении и Азербайджана Бои прекратились почти во всем Карабахе. Однако непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила, что боестолкновения продолжаются в поселении Гадрут. Минобороны Азербайджана заявило о нарушении армянской стороной договоренности о прекращении огня и попытках наступления на Агдере-Тертерском (северном) и Физули-Джебраильском (южном) направлениях в Карабахе.
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Комментарии 1
В мире , Арцрун Ованнисян , Министерство обороны , Международный комитет Красного Креста , РИА Новости , Армения
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