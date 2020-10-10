Тихановская созвонилась с сидящим в СИЗО мужем 

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская впервые после своего отъезда в Литву поговорила по телефону со своим супругом блогером Сергем Тихановским, который находится под арестом в Минске.
Об этом сообщает пресс-служба Тихановской в Telegram-канале.
«Только что состоялся телефонный разговор Светланы и Сергея Тихановских. Это первый разговор за 4 месяца, за 134 дня. Подробности — позже», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в следственном изоляторе КГБ с задержанными представителями координационного совета и объединённого штаба оппозиции.