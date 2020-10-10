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Тихановская созвонилась с сидящим в СИЗО мужем 

RT на русском и ещё 11 58 минут назад
Тихановская созвонилась с сидящим в СИЗО мужем
Фото: Reuters
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская впервые после своего отъезда в Литву поговорила по телефону со своим супругом блогером Сергем Тихановским, который находится под арестом в Минске.
Об этом сообщает пресс-служба Тихановской в Telegram-канале.

«Только что состоялся телефонный разговор Светланы и Сергея Тихановских. Это первый разговор за 4 месяца, за 134 дня. Подробности — позже», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в следственном изоляторе КГБ с задержанными представителями координационного совета и объединённого штаба оппозиции.
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В мире , Политика , СНГ , Сергей Тихановский , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , ФСИН , Минск
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