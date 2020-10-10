Грета Тунберг призвала голосовать за Байдена 

"Я никогда не занимаюсь партийной политикой. Но предстоящие выборы в США выше всего этого… Просто организуйтесь и соберите всех проголосовать за Байдена", — написала Тунберг.

В 2018 году Тунберг по пятницам устраивала одиночные пикеты у парламента. К ней присоединились школьники и студенты в других странах, что привело к появлению движения Fridays For Future ("Пятницы ради будущего").

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.