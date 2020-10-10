Стрельба на митинге: революция в Киргизии сворачивает не туда

Сторонники последнего совместно с последователями экс-президента Алмазбека Атамбаева проводили «марш против ОПГ», намекая на связь Садыра Жапаева с криминальным миром на площади Ала-Тоо. Туда же пришли сторонники Жапарова: группы начали обкидывать друг друга камнями и бутылками. Один из камней попал в голову кандидату в вице-премьеру Тилеку Токтогазиеву, остальные — в телохранителя бывшего премьер-министра Темира Сариева и еще четырех пострадавших, а по машине Атамбаева якобы даже стреляли.

Эксперт по региональной безопасности в Центральной Азии, политолог Марс Сариев объясняет, что такое кланово-олигархическая революция в Киргизии, рассказывает историю противостояния севера и юга, а также комментирует последние события в Бишкеке.

История расслоения

— Дело в том, что со времен царской власти, в советское время северные кланы доминировали, потому что Басмаческое движение и Кокандское ханство — это было на юге, а царская власть на севере, когда пришла Россия в Северную Азию вместе со Скобелевым. Северные манапы участвовали в ликвидации Кокандского ханства, центр которого был Кокан — юг. Часть Узбекистана , часть Казахстана Таджикистана — входили в Кокандское ханство. И таким образом, север и юг разделяется по Ферганскому хребту, юг — менее развит. В советское время советские элиты ставку делали на северные кланы исторически, потому что юг был обочиной Басмаческого сопротивления, так же во время прихода советской власти. После развала Советского союза южные элиты начали набирать материальный капитал, в связи с тем, что появилась работа в Новороссии, бизнес и так далее. Они должны были свою экономическую мощь вывернуть в политическую плоскость.

О трех революциях

Понятно, произошла революция 2005 года, так называемая революция при помощи американцев или цветная революция. В 2010 году, наоборот, Россия, из-за того, что Бакиев, с юга который, не выполнил договоренности с Россией — не вывел американскую базу, взяв 300 млн долларов на развитие, а просто ее переименовал. Россия прекратила поставку нефтепродуктов по внутренним ценам и стала публиковать компрометирующие материалы на телевидении РТР. Это послужило спусковым крючком, чтобы северные кланы и часть южных недовольных Акиевым элит провели очередной переворот, теперь уже шел Атамбаев.

Что происходит в 2020

— Сейчас ситуация, в основном, немного другая. Ночью, когда произошел переворот, там участвовала в первый раз молодежь, которая выписывалась во время короновирусной эпидемии — волонтеры, которые участвовали в спасении населения от ковида. И все это молодежное движение, в основном не из правительственного сектора, а гражданские. Она была основным мотором после того, как на парламентских выборах грязным методом победили партии аффилированные с властью, а все остальные остались за бортом, в том числе прозападные молодежные партии, например, «Реформа».

Ночью к ним присоединились молодые ребята с северных регионов. Я думаю, что северные кланы тоже отреагировали. Судя по сообщению президента Жээнбекова, он сказал: «Мы установили, что это планировалось давно и было подготовлено». На самом деле, массированное прибытие ночью — во время боев со спецназем — молодых ребят со всех регионов севера — для этого нужны большие деньги.

О чрезвычайном положении и введении войск

Здесь мотором революции было гражданское общество, в основном молодежь, горожане, молодые ребята, прозападно настроенные. Сейчас, я думаю, все равно клановое противостояние есть и Жээнбеков объявил два часа назад, что вводится Чрезвычайное положение с 11 часов вечера до 8 утра вводится военная техника — сейчас она уже въезжает в город.

О стрельбе на митинге

— На площади, буквально пол часа назад, произошла потасовка со сторонниками исполняющего обязанности премьер-министра Садыра Жапарова и сторонниками объявившего себя премьер-министром Омурбека Бабанова — егоО стрельбе на митинге поддерживают именно те прозападно настроенные молодые ребята, а также Атамбаев — освобожденный протестующими экс-президент. Они выступают против Садыра Жапарова, который, как считается, аффилирован с Матраимовыми и криминальным миром, а также связан с Жээнбековым. На площади произошла стрельба — по некоторым данным убит телохранитель Атамбаева, сам он бежал на бронированном автомобиле, машина была обстреляна боевыми патронами. Тяжело ранен был Тилек Токтогазиев — лидер молодежного движения, который активно принимал участие в этих событиях и даже выдвигался на роль вице-премьера премьер-министра.

Мы накануне хаоса, но военная техника входит в город, действует чрезвычайное положение. Успокаивать противоборствующие стороны будут военными методами.

«СП»: — Насколько ключевым становится пост премьер-министра в контексте последних событий? Борьба между Жапаровым и Бабановым сконцентрирована на нем?

— Есть мнение, что Жапарова премьер-министром поставили сторонники Жээнбекова с помощью криминалитета, запугивая депутатов, собрали кворум, а сами депутаты, боясь за свою жизнь, избрали Жапарова, а новый спикер парламента Мыктыбек Абдылдаев — бывший генпрокурор — также склонился в пользу Жапарова.

Большая часть молодых ребят, которая участвовала в этих событиях, а также Атамбаев и другие, выступают за Бабанова. И с лозунгами «Долой криминалитет» стояли на площади Ала-Тоо, когда произошла стычка со сторонниками Жапарова которые стреляли из травматического оружия и все были вынуждены убежать.

«СП»: — Армия, которую вводят в города, усиливает позиции Жээнбекова?

— Да, естественно. Он назначил нового начальника Генштаба , отправил в отставку премьер-министра Кубатбека Боронова, руководителя ГКНБ. Жээнбеков, конечно, обещал уйти в отставку после избрания парламента, но, возможно, это игра. Военная техника въезжает в город, президент ее контролирует — это усиливает позиции Жээнбекова. Ранее он потерял свое влияние и теперь восстанавливает.

«СП»: — Жээнебеков, которого также выпустили из тюрьмы после переворота, связан с действующим президентом?

— Он аффилирован с Жээнбековым. Он договорился с ними, выйдя из тюрьмы. За ним поддержка криминалитета, который ориентирован на сторонников Жээнбекова.

«СП»: — Насколько вероятен раскол север-юг?

— Снова остро стоит вопрос роскол по вектору север-юг, хотя я думал, что все идет к договору элит. Но после того, что творилось на площади. Я думаю, что стоит вопрос о лишении капиталов и возможностей северными кланами, если к власти придут южные кланы, и наоборот.