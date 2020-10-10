У Ким Чен Ына появился особенный повод для гордости 

Ким Чен Ын заявил, что в КНДР не выявлено ни одного заражения COVID-19. Такое заявление он сделал во время военного парада, приуроченного к 75-й годовщине основания Трудовой партии Кореи. Никто из участников парада и сам Ким не надели маски, сообщает ТАСС.
«Надеюсь, что связанный с коронавирусом кризис будет преодолен, и две Кореи смогут вновь соединить руки», — сказал северокорейский лидер во время официального выступления.
Он особо отметил, что с начала пандемии в КНДР ни один человек не заразился коронавирусом.
На параде присутствовали сестра лидера Ким Ё Чжон, представители правительства и минобороны. Все они, а также другие зрители и участники парада были без защитных масок.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в КНДР на праздник могут выкатить баллистическую ракету.