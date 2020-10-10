У Ким Чен Ына появился особенный повод для гордости 

«Надеюсь, что связанный с коронавирусом кризис будет преодолен, и две Кореи смогут вновь соединить руки», — сказал северокорейский лидер во время официального выступления.

Он особо отметил, что с начала пандемии в КНДР ни один человек не заразился коронавирусом.

На параде присутствовали сестра лидера Ким Ё Чжон, представители правительства и минобороны . Все они, а также другие зрители и участники парада были без защитных масок.