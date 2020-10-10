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У Ким Чен Ына появился особенный повод для гордости 

Майк Габриелян 22 минуты назад
У Ким Чен Ына появился особенный повод для гордости
Фото: Reuters
Ким Чен Ын заявил, что в КНДР не выявлено ни одного заражения COVID-19. Такое заявление он сделал во время военного парада, приуроченного к 75-й годовщине основания Трудовой партии Кореи. Никто из участников парада и сам Ким не надели маски, сообщает ТАСС.

«Надеюсь, что связанный с коронавирусом кризис будет преодолен, и две Кореи смогут вновь соединить руки», — сказал северокорейский лидер во время официального выступления.

Он особо отметил, что с начала пандемии в КНДР ни один человек не заразился коронавирусом.
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На параде присутствовали сестра лидера Ким Ё Чжон, представители правительства и минобороны. Все они, а также другие зрители и участники парада были без защитных масок.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в КНДР на праздник могут выкатить баллистическую ракету.
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В мире , Чен Ким , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
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