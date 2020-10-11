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Германия и Польша усиливают ограничения в борьбе с COVID-19 

BFM.RU и ещё 2 1 час назад
Германия и Польша усиливают ограничения
Фото: globallookpress.com
Германия и Польша на фоне роста числа заражений COVID-19 вводят новые ограничения в попытке замедлить распространение коронавируса, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на европейские СМИ.
Теперь до 31 октября бары и рестораны в Берлине и Франкфурте-на-Майне будут закрываться в 23:00. Кроме того, ограничат часы работы всех магазинов. Исключение сделано для аптек и автомобильных заправок.
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель потребовала, чтобы местные власти тех территорий, где наблюдается высокое число заражений, за десять дней замедлили скорость распространения COVID-19. В противном случае для них придется ввести жесткие ограничительные меры.
В Польше граждан обязали носить маски во всех общественных местах. За последние сутки там выявили рекордно высокое для страны число заражений — свыше 4 тысяч. В Британии эксперты в области здравоохранения призывают носить маски всех сотрудников офисов в том случае, если они находятся в помещении не одни.
Чехия также рассматривает возможность введения режима изоляции, поскольку темпы заражения населения COVID-19 в последние дни ускорились. Четвертый день подряд в этой стране регистрируют рекордно высокое число заражений — более 8,6 тысячи.
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Комментарии
В мире , Европа , Радио , COVID-19 , Ангела Меркель , Интерфакс , Германия , Польша , Франкфурт-На-Майне
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