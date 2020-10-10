Чем закончится перемирие в Нагорном Карабахе 

Несмотря на объявленное перемирие, в субботу в Нагорном Карабахе на отдельных участках еще велись боевые действия. Впрочем, нет сомнений, что вскоре они будут прекращены — продолжение войны сейчас не выгодно сторонам конфликта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже заявил о выходе на политическое урегулирование. О чем будут договариваться Баку Ереван и смогут ли они найти компромисс?

Достигнутая Арменией и Азербайджаном договоренность о перемирии не помогла прекратить огонь в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Как заявила в субботу пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян , Азербайджан первым нарушил соглашение о прекращении огня. В частности, в минобороны республики сообщили о ракетном ударе по территории Сюникской области Армении.

В ответ минобороны Азербайджана заявило, что территория Тертерского и Агдамского районов обстреливается противником. Там также рассказали об армянском ракетном обстреле из установок залпового огня «Град» карабахского населенного пункта Гадрут. Как сообщило ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство, боевые действия на линии фронта в Карабахе продолжаются на южном направлении, армия обороны отражает наступательные действия противника.

В минобороны НКР тоже заявили об ожесточенных боях на южном направлении. «Противник широко использует ударную авиацию. Подразделения Армии обороны Арцаха успешно отражают наступательные действия противника», — сообщили в ведомстве.

В ночь на субботу, после 10-часовых консультаций в Москве , Армения и Азербайджан договорились прекратить огнь в НКР с полудня субботы. Документ был принят в ответ на обращение российского президента Владимира Путина в соответствии с его договоренностями с президентами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.

Резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября после взаимных обвинений сторон в эскалации конфликта, который за считанные дни перерос в полномасштабную войну с применением живой силы, бронетехники, авиации, в том числе беспилотной.

«Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно», — указано во втором пункте документа.

Азербайджан и Армения также договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к «субстантивным переговорам» с целью скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян отметил особую роль Владимира Путина в достижении перемирия. Министр назвал важнейшей задачей московских договоренностей укрепление механизмов прекращения огня «и исключающие возобновление этих процессов».

«Здесь у России и стран-сопредседателей есть важные функции», — считает Мнацаканян.

По его словам, речь идет о последовательности шагов, предполагающих стабилизацию ситуации, восстановления стабильности в регионе и продолжение мирного процесса, который был для армянской стороны первоочередной целью.

В интервью РБК Алиев заявил об окончании военной части карабахского конфликта и выходе сторон на политическое урегулирование, «которое обеспечит, что мы дойдем до конца и получим то, что нам по праву принадлежит». Главным фактором прочного перемирия Алиев назвал признание Арменией права Азербайджана на восстановление территориальной целостности и возвращение спорных территорий.