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СМИ: сыновей экс-президента Киргизии Атамбаева задержали 

ТАСС и ещё 41 33 минуты назад
Появились подробности задержания Атамбаева
Фото: РИА Новости
Сыновья бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Темирлан, Сейит и Кадыр, в субботу были задержаны в его особняке в селе Кой-Таш. Об этом сообщило информационное агентство АКИpress со ссылкой на супругу экс-главы республики Раису Атамбаеву.
Агентство сообщило, что Атамбаева подтвердила изданию, что ее и экс-главы Киргизии сыновья были задержаны, также, как и он сам. Она также рассказал, как проходило задержание.

"Мы собрались и хотели выехать. Ворота были открыты настежь. И моя машина столкнулась с БТР. Быстро с автоматами [из БТР] выбежали, открыли двери, — сказала Атамбаева. — Детей на пол и начали их пинать".

Ранее Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) республики сообщил, что Алмазбек Атамбаев задержан за организацию массовых беспорядков.
Экс-президент Киргизии задержан
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В мире , Алмазбек Атамбаев , Кыргызстан
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