Появились подробности задержания Атамбаева

Сыновья бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Темирлан, Сейит и Кадыр, в субботу были задержаны в его особняке в селе Кой-Таш. Об этом сообщило информационное агентство АКИpress со ссылкой на супругу экс-главы республики Раису Атамбаеву.

Агентство сообщило, что Атамбаева подтвердила изданию, что ее и экс-главы Киргизии сыновья были задержаны, также, как и он сам. Она также рассказал, как проходило задержание.

"Мы собрались и хотели выехать. Ворота были открыты настежь. И моя машина столкнулась с БТР. Быстро с автоматами [из БТР] выбежали, открыли двери, — сказала Атамбаева. — Детей на пол и начали их пинать".

Ранее Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) республики сообщил, что Алмазбек Атамбаев задержан за организацию массовых беспорядков.