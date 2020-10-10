Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Ким Чен Ын заявил, что в КНДР не зарегистрировано ни одного случая COVID-19 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
У Ким Чен Ына появился особенный повод для гордости
Фото: Газета.Ru
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что в его стране до сих пор не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление северокорейского лидера во время прошедшего в Пхеньяне военного парада, приуроченного к 75-й годовщине основания Трудовой партии Кореи (ТПК).
Во время своего выступления он пожелал Южной Корее поскорее преодолеть последствия COVID-19, чтобы две страны смогли вновь "соединить руки".
Ученые подтвердили проникновение коронавируса в мозг
Ким Чен Ын подчеркнул, что с начала пандемии до сегодняшнего дня в Северной Корее ни один человек не заразился коронавирусом.
Видео дня. Россиянка полгода прятала младенца в шкафу
Газета.Ru: последние новости
Пашинян: Армения и Карабах являются последними препятствиями экспансионизму Турции Пашинян: Армения и Карабах являются последними препятствиями экспансионизму Турции Путин и Роухани обсудили перспективы взаимодействия по вакцине "Спутник V" Путин и Роухани обсудили перспективы взаимодействия по вакцине "Спутник V" Алиев дает Армении "последний шанс" вывести войска из Карабаха Алиев дает Армении "последний шанс" вывести войска из Карабаха
В мире , Чен Ким , КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученица рассказала свою версию инцидента в Великих Луках
Ученица рассказала свою версию инцидента в Великих Луках
Пушков сравнил Зеленского в Лондоне с комедиантом
Пушков сравнил Зеленского в Лондоне с комедиантом
Назван главный источник заражения COVID-19
Назван главный источник заражения COVID-19
Пока вы спали: Россия берет НАТО в свои клещи
Пока вы спали: Россия берет НАТО в свои клещи
Видео
Опубликовано видео ДТП с участием автобуса и такси
00:26
Опубликовано видео ДТП с участием автобуса и такси
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
00:22
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
Происшествия
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
00:29
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
Общество
Мать полгода держала младенца в шкафу и морила голодом
00:35
Мать полгода держала младенца в шкафу и морила голодом
Происшествия
Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица
00:33
Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица
Шоу-бизнес
Болгары об испытаниях «Циркона»: «Пошел писать завещание»
00:53
Болгары об испытаниях «Циркона»: «Пошел писать завещание»
Армия В мире
Опубликовано видео пожара в небоскребе в Южной Корее
00:40
Опубликовано видео пожара в небоскребе в Южной Корее
Происшествия В мире
«Просили дома сидеть!» Бабкину осудили за вечеринку
00:59
«Просили дома сидеть!» Бабкину осудили за вечеринку
Шоу-бизнес
Азербайджан заявил о последнем шансе на мир для Армении
01:13
Азербайджан заявил о последнем шансе на мир для Армении
В мире
Москва назвала «Новичок» западным брендом
06:25
Москва назвала «Новичок» западным брендом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение