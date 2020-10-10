Ереван предъявил Баку новое обвинение

"Игнорируя объявленное 10 октября с 12.00 гуманитарное перемирие, азербайджанские подразделения в 12.05 предприняли атаку на участок "Карахамбейли". Подразделения Армии обороны Арцаха принимают соответствующие меры по пресечению атаки противника", — написала Степанян в Facebook.