Ереван предъявил Баку новое обвинение

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян обвинила Баку в нарушении перемирия в Карабахе.
"Игнорируя объявленное 10 октября с 12.00 гуманитарное перемирие, азербайджанские подразделения в 12.05 предприняли атаку на участок "Карахамбейли". Подразделения Армии обороны Арцаха принимают соответствующие меры по пресечению атаки противника", — написала Степанян в Facebook.
Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ Владимира Путина. Переговоры длились дольше 10 часов и завершились принятием соглашения. Оно содержит четыре пункта по урегулированию конфликта. В частности, стороны объявили о прекращении огня с 12.00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями МККК.