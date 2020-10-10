Ереван предъявил Баку новое обвинение

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Армения обвинила Азербайджан в нарушении перемирия в Карабахе 

РИА Новости 15 минут назад
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян обвинила Баку в нарушении перемирия в Карабахе.

"Игнорируя объявленное 10 октября с 12.00 гуманитарное перемирие, азербайджанские подразделения в 12.05 предприняли атаку на участок "Карахамбейли". Подразделения Армии обороны Арцаха принимают соответствующие меры по пресечению атаки противника", — написала Степанян в Facebook.

Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ Владимира Путина. Переговоры длились дольше 10 часов и завершились принятием соглашения. Оно содержит четыре пункта по урегулированию конфликта. В частности, стороны объявили о прекращении огня с 12.00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями МККК.
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В мире , Видео , Война, Карабах , Шушан Степанян , Владимир Путин , Министерство обороны , МИД
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