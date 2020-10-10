Семья фермеров держала в рабстве девять человек

Семья в Харьковской области держала силой и заставляла бесплатно работать в фермерском хозяйстве девять человек. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Среди освобожденных трое женщин, пятеро мужчин и один ребенок. Фермеры искали людей, которые находились в уязвимом состоянии и обещали высокооплачиваемую работу и хорошие условия проживания.

Вместо этого их селили в малопригодных для жизни условиях и предоставляли указания по выполнению определенного объема работы. В случае, если работа не была выполнена, людям создавали искусственные долги и заставляли их отрабатывать. Против фермеров открыли уголовное дело.