В Киргизии утвердили нового премьера и правительство 

Киргизский парламент утвердил новый состав правительства страны, премьер-министром утвержден Садыр Жапаров

За Жапарова, предложенный им состав кабинета министров и программу проголосовали единогласно все присутствующие депутаты. Голосование проходило на заседании в государственной резиденции «Ала-Арча», передает РИА «Новости».

Ранее в субботу Жапаров заявил, что президент страны Сооронбай Жээнбеков якобы готов подать в отставку. Также 10 октября подал в отставку спикер киргизского парламента Мыктыбек Абдылдаев. Абдылдаев был избран спикером парламента на внеочередной сессии 6 октября.

Накануне президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Комендантом столицы назначен заместитель министра внутренних дел Киргизии Алмазбек Орозалиев. Жээнбеков также заявил, что есть вероятность потерять Киргизию, если беспорядки продолжатся.