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Заразившийся коронавирусом мэр Харькова лишился дара речи 

Lenta.ru 42 минуты назад
Заразившийся коронавирусом мэр Харькова лишился дара речи
Фото: Павел Пахоменко / РИА Новости
Мэр Харькова Геннадий Кернес после перенесенного коронавируса получил инсульт и лишился дара речи. Об этом рассказал его адвокат Анатолий Родзинский, передает РЕН ТВ.

«Он потерял из-за повреждения мозга возможность говорить», — пояснил представитель главы города. По его словам, теперь возникают сомнения, может ли человек с повреждениями мозга ясно мыслить.

Родзинский добавил, что жизни Кернеса ничего не угрожает.
17 сентября Кернес вылетел в Германию на борту Bombardier Challenger 604, который прибыл за ним из Нюрнберга. Данное воздушное судно перевозило из Омска в Берлин Алексея Навального. До этого у Кернеса был диагностирован коронавирус. По словам спикера харьковского горсовета Юрия Сидоренко его доставили в самолете в специальной «противоковидной» капсуле. Кернес не был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и постоянно находился в сознании.
Кернес подтвердил заражение вирусом и вызванное им двустороннее воспаление легких, но опроверг сообщения об отеке мозга или коме. Сейчас мэр Харькова находится в берлинской клинике «Шарите» (Charite).
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В мире , Алексей Навальный , Юрий Сидоренко , Геннадий Кернес , РЕН ТВ , Харьков
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