Азербайджан заявил о последнем шансе на мир для Армении 

Армении и Гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе, о котором главы МИД Азербайджана договорились на переговорах в Москве , является последним шансом для Еревана на мирное урегулирование карабахской проблемы. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов , передает «Интерфакс».

Мевлютом Чавушоглу. Баку требует вывести армянские подразделения из Нагорного Карабаха, который считает неотъемлемой частью страны, заявил Байрамов во время телефонных переговоров с главой МИД Турции

Байрамов также проинформировал коллегу о трехсторонней встрече в Москве с участием министров иностранных дел России и Армении, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского МИД.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная часть карабахского конфликта подошла к концу, стороны вышли на политическое урегулирование. По его словам, главным фактором прочного перемирия в Нагорном Карабахе должно стать признание Армении права Азербайджана на восстановление территориальной целостности и возвращение спорных территорий.

В 12:00 по местному времени (11:00 мск) в Карабахе в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее, вступил в силу режим прекращения огня. Вскоре Армения и Азербайджан обвинили друг друга в его нарушении. По данным оборонного ведомства Армении, азербайджанские ВС начали атаку в местности Караханбейли. В Баку в свою очередь заявили, что армянская сторона обстреляла Тертер и Агдам.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.