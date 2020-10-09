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Трамп снова начал угрожать Китаю 

Lenta.ru 23 минуты назад
Трамп снова начал угрожать Китаю
Фото: Reuters
Он пообещал, что КНР «заплатит» за распространение новой коронавирусной инфекции. Обращение опубликовано на странице главы государства в Twitter.

«Китай заплатит большую цену за то, что сделал миру и нам», — сказал Трамп.

Президент США также пообещал, что все американцы немедленно получат бесплатный доступ к лекарствам, которыми лечили его самого от коронавируса.
Торговая война между США и Китаем началась в конце 2017 года с введения пошлин на ряд китайских товаров. В январе этого года США и Китай заключили первую фазу сделки, которая должна была положить конец торговой войне. Она предусматривала увеличенные закупки Китаем американских товаров, в основном сельскохозяйственных.
Однако ее полноценное исполнение и подготовка второй фазы были сорваны из-за резкого снижения глобального спроса на фоне кризиса. США также обвинили Китай в распространении коронавируса.
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В мире , Китай , США
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