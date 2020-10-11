В Таджикистане начались выборы президента 

В воскресенье в Таджикистане началось голосование на президентских выборах. В 06.00 по местному времени (04.00 мск) по всей стране открылись 3 375 участков, передает ТАСС со ссылкой на ЦИК страны.

Голосование закончится в 20.00 (18.00 мск).

На пост главы государства претендуют пять кандидатов. Среди них есть действующий президент Эмомали Рахмон , который был выдвинут Федерацией независимых профсоюзов, Союзом молодежи и Народной демократической партией Таджикистана. Также в выборах участвуют Абдухалим Гаффорзода от социалистов, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ Таджикистана, Миродж Абдуллоев от коммунистов и Рустам Латифзода от аграриев.

Для голосования за рубежом будут работать 39 избирательных участков в 29 странах. Пять из них откроются в России.