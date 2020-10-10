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Алиев заявил о завершении военной части карабахского конфликта 

Lenta.ru и ещё 35 38 минут назад
Военная часть карабахского конфликта подошла к концу, стороны вышли на политическое урегулирование. Об этом в интервью РБК заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Военная часть, или же ее первая часть, подошла к концу. Сейчас мы вышли на политическое урегулирование, которое обеспечит, что мы дойдем до конца и получим то, что нам по праву принадлежит», — сказал он.

По словам Алиева, главным фактором прочного перемирия в Нагорном Карабахе должно стать признание Армении права Азербайджана на восстановление территориальной целостности и возвращение спорных территорий.

«Что она [Армения] их больше никогда не увидит, и не будет делать никаких попыток отбивать это военным путем», — добавил президент.

В 12:00 по местному времени (11:00 мск) в Карабахе в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее, вступил в силу режим прекращения огня. Вскоре Армения и Азербайджан обвинили друг друга в его нарушении. По данным оборонного ведомства Армении, азербайджанские ВС начали атаку в местности Караханбейли. В Баку в свою очередь заявили, что армянская сторона обстреляла Тертер и Агдам.
Ереван предъявил Баку новое обвинение
Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.
В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.
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В мире , Видео , Ильхам Алиев , РБК , Азербайджан , Армения
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