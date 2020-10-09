«Могла стать жертвой»: Лукашенко о спасении Тихановской

Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как «спас» свою политическую соперницу Светлану Тихановскую . По его словам, он помог ей свободно уехать в Литву , так как понимал, что она может стать «сакральной жертвой оппозиции». Лукашенко также заверил, что выделил Тихановской $15 тыс. «на жизнь», так как у нее при отъезде не было денег.

Белорусские власти способствовали выезду экс-претендента на пост президента республики Светланы Тихановской из Белоруссии в Литву. По словам действующего президента Александра Лукашенко, он дал ей с собой «на жизнь» $15 тыс., которые были взяты с госпредприятия.

По его словам, глава белорусской оппозиции сама попросила вывезти ее из страны. Как передает «Sputnik. Беларусь», Лукашенко заявил, что Тихановская пришла на прием к министру внутренних дел Юрию Караеву . Тот доложил об этом президенту.

«Я отправил туда двух человек: его первого заместителя и руководителя ОАЦ [Оперативно-аналитического центра при президенте]. В целом просьба была одна: «Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Беларуси: будет беда». Мы понимали, что может быть беда», — вспоминает Лукашенко.

Президент Белоруссии считает, что оппозиции в начале акций протестов не хватала «сакральной жертвы», которой могла бы стать бывший кандидат на пост главы государства.

В связи с этим, он решил защитить Тихановскую и поручил КГБ охранять штаб оппозиции. В операции по предотвращению преступления участвовали 120 силовиков. После этого ее вывезли в Литву.

«Этой сакральной жертвы не случилось, а представьте, если бы это произошло. Поэтому ее никто не выпихивал за границу. Стоял вопрос жизни и смерти, и это было ее желание», — заключил политик.

Он также выразил мнение, что «домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Беларуси ее спас».

«Я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли $15 тыс. и отдали ей», — рассказал глава республики.

Лукашенко заверил, что белорусскому посольству в Литве было поручено помогать Тихановской с переездом, в частности, с поиском квартиры. «Но ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы. Все остальное вы знаете», — отметил Лукашенко.

При этом сама глава оппозиции якобы благодарила его и «плакала на шее».

Тихановская покинула Белоруссию в ночь с 10 на 11 августа. Она утверждала, что сама приняла такое решение. В то же время власти Литвы отмечали, что ее вынудили это сделать.

После переезда главы белорусской оппозиции, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова сообщила, что у политика не было выбора, кроме как покинуть страну. Она также сказала, что выезд Тихановской в Литву «организовали» белорусские власти.

В свою очередь, Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская беспрепятственно пересекла границу с Литвой. Она предъявила на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Вечером того же дня стали известны предварительные результаты. Согласно этим данным, победил Александр Лукашенко.

Сторонникам оппозиции такие итоги выборов не понравились — они решили добиться перевыборов и стали проводить ежедневно массовые акции протеста. Манифестации проходят в Белоруссии уже два месяца. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные — по воскресеньям.

В первые дни протесты подавлялись властями, затем на это обратили внимание в ЕС и ввели санкции в отношении отдельных лиц, которые причастны к избиениям протестующих.

Кроме того, после выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Генпрокуратура Белоруссии в связи с этим возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.