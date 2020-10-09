Лукашенко рассказал о плакавшей у него на плече Тихановской 

Он рассказал, что Тихановская якобы плакала у него на плече и просила содействовать ее выезду из страны. Лукашенко заявил, что у белорусских спецслужб была информация о том, что из Тихановской хотят сделать «сакральную жертву».

«Была задача переодеть наших ребят из "Альфы" и в то же время, засветившись там, аккуратно показать, что мы взяли под контроль этот штаб. Замысел был — поджечь штаб и обвинить власть. Тихановская сегодня забыла, что президент ее спас», — сказал белорусский лидер. Лукашенко также сообщил, что выделил Тихановской 15 тысяч долларов на жизнь в Литве.

Светлана Тихановская покинула Белоруссию после выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, она получила 10 процентов голосов, а действующий президент Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, — 80 процентов. Она записала видеообращение, в котором заявила, что решение об отъезде приняла самостоятельно. В настоящее время Тихановская находится в Литве.