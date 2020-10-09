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Лукашенко рассказал о плакавшей у него на плече Тихановской 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Лукашенко рассказал о плакавшей у него на плече Тихановской
Фото: Максим Гучек / БелТА / ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности отъезда своей соперницы на президентских выборах Светланы Тихановской в Литву. Об этом сообщает БЕЛТА.
Он рассказал, что Тихановская якобы плакала у него на плече и просила содействовать ее выезду из страны. Лукашенко заявил, что у белорусских спецслужб была информация о том, что из Тихановской хотят сделать «сакральную жертву».

«Была задача переодеть наших ребят из "Альфы" и в то же время, засветившись там, аккуратно показать, что мы взяли под контроль этот штаб. Замысел был — поджечь штаб и обвинить власть. Тихановская сегодня забыла, что президент ее спас», — сказал белорусский лидер. Лукашенко также сообщил, что выделил Тихановской 15 тысяч долларов на жизнь в Литве.

Светлана Тихановская покинула Белоруссию после выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, она получила 10 процентов голосов, а действующий президент Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, — 80 процентов. Она записала видеообращение, в котором заявила, что решение об отъезде приняла самостоятельно. В настоящее время Тихановская находится в Литве.
При этом ее муж, блогер Сергей Тихановский, с мая находится в СИЗО. Ему вменяют насилие против сотрудников МВД и воспрепятствование проведению выборов.
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Комментарии
В мире , Сергей Тихановский , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МВД , ФСИН , Литва
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