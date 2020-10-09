В Бишкеке введут режим ЧП 

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Киргизии. С 10 октября в Бишкеке вводится режим чрезвычайного положения, передает "Интерфакс" со ссылкой на МВД

Как рассказал представитель ведомства, режим ЧП в столице республики будет объявлен "в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка".

В МВД добавили, что комендант города Алмазбеком Орозалиевым пока еще не решил вопрос установления комендантского часа и ограничений на въезд в город.