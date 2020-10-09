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В Бишкеке введут режим ЧП 

Газета.Ru и ещё 49 1 час назад
В Бишкеке введут режим ЧП
Фото: Reuters
С 10 октября в Бишкеке вводится режим чрезвычайного положения, передает "Интерфакс" со ссылкой на МВД Киргизии.
Как рассказал представитель ведомства, режим ЧП в столице республики будет объявлен "в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка".
В МВД добавили, что комендант города Алмазбеком Орозалиевым пока еще не решил вопрос установления комендантского часа и ограничений на въезд в город.
Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима ЧП. Согласно документу, такой режим вводится с 20.00 9 октября до 08.00 21 октября.
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В мире , Сооронбай Жээнбеков , МВД , Интерфакс , Бишкек , Кыргызстан
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