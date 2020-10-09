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В центре Бишкека начались столкновения и стрельба 

Lenta.ru и ещё 4 41 минуту назад
В центре Бишкека начались столкновения
Фото: ТАСС
В центре столицы Киргизии Бишкеке началась стрельба, пишет «Sputnik Киргизия».
По информации издания, на центральной площади сошлись митингующие сторонники оппозиционных партий, между которыми начались столкновения. Протестующие кидали друг в друга бутылки и камни. Некоторые участники митинга убегают с места происшествия. Большинство сторонников Сооронбая Атамбаева и Омурбека Бабанова отошли от памятника Манасу подальше. Теперь там стоят сторонники Садыра Жапарова.
Президент Киргизии приказал ввести войска в Бишкек
Как сообщалось ранее, по приказу президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, в столице введен режим ЧП. В рамках режима ЧП в город введут войска. Комендантом столицы назначен заместитель главы МВД Алмазбек Орозалиев.
4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные итоги голосования вызвали массовые протесты жителей. Демонстранты захватили здание парламента и офиса президента, освободили из СИЗО бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и других политиков.
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Комментарии 2
В мире , Алмазбек Атамбаев , МВД , ФСИН , ИА Sputnik
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