В центре Бишкека начались столкновения

В центре столицы Киргизии Бишкеке началась стрельба, пишет «Sputnik Киргизия».

По информации издания, на центральной площади сошлись митингующие сторонники оппозиционных партий, между которыми начались столкновения. Протестующие кидали друг в друга бутылки и камни. Некоторые участники митинга убегают с места происшествия. Большинство сторонников Сооронбая Атамбаева и Омурбека Бабанова отошли от памятника Манасу подальше. Теперь там стоят сторонники Садыра Жапарова.

Как сообщалось ранее, по приказу президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, в столице введен режим ЧП. В рамках режима ЧП в город введут войска. Комендантом столицы назначен заместитель главы МВД Алмазбек Орозалиев.