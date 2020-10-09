Сегодня может решиться судьба Карабаха 

Армения и Азербайджан могут заключить перемирие в ближайшее время. Об этом сообщает AFP.
27 сентября, как сообщал «Рамблер», Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах и ввели военное положение.
#BREAKING Karabakh warring parties heading 'towards a truce' Friday or Saturday: France pic.twitter.com/UTfH1CgRIr— AFP news agency (@AFP) October 9, 2020
На днях президент России Владимир Путин пригласил министров иностранных дел Ереван и Баку провести консультации в Москве при посредничестве главы МИД России. Сегодня официальная представительница российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, они дали на это согласие.
«Воюющие стороны в Карабахе движутся навстречу заключению перемирия в пятницу или субботу», — сообщает AFP со ссылкой на власти Франция.
Позавчера Путин призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе к скорейшему прекращению огня. Также он заявил, что надеется на прекращение огня в ближайшее время, но не считает, что конфликт между Азербайджаном и Арменией может быть исчерпан окончательно в скором времени.