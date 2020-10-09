Сегодня может решиться судьба Карабаха 

Армения и Азербайджан могут заключить перемирие в ближайшее время. Об этом сообщает AFP.

#BREAKING Karabakh warring parties heading 'towards a truce' Friday or Saturday: France pic.twitter.com/UTfH1CgRIr— AFP news agency (@AFP) October 9, 2020 27 сентября, как сообщал «Рамблер», Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах и ввели военное положение.

«Воюющие стороны в Карабахе движутся навстречу заключению перемирия в пятницу или субботу», — сообщает AFP со ссылкой на власти Франция.

Позавчера Путин призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе к скорейшему прекращению огня. Также он заявил, что надеется на прекращение огня в ближайшее время, но не считает, что конфликт между Азербайджаном и Арменией может быть исчерпан окончательно в скором времени.