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Сегодня может решиться судьба Карабаха 

Артём Кульша 51 минуту назад
Армения и Азербайджан могут заключить перемирие в ближайшее время. Об этом сообщает AFP.
27 сентября, как сообщал «Рамблер», Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах и ввели военное положение.
На днях президент России Владимир Путин пригласил министров иностранных дел Ереван и Баку провести консультации в Москве при посредничестве главы МИД России. Сегодня официальная представительница российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, они дали на это согласие.

«Воюющие стороны в Карабахе движутся навстречу заключению перемирия в пятницу или субботу», — сообщает AFP со ссылкой на власти Франция.

Позавчера Путин призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе к скорейшему прекращению огня. Также он заявил, что надеется на прекращение огня в ближайшее время, но не считает, что конфликт между Азербайджаном и Арменией может быть исчерпан окончательно в скором времени.
Москва заявила о прорыве в решении карабахского конфликта
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В мире , Видео , Война, Карабах , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД , France-Presse
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