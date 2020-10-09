Премию присудили за "усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов"

Лауреата 2020 года назвала в пятницу председатель комитета Берит Райсс-Андерсен.

Комитет решил присудить премию за "усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов".