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Лауреатом Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Премию присудили за "усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов"
Норвежский нобелевский комитет присудил премию мира Всемирной продовольственной программе.
Лауреата 2020 года назвала в пятницу председатель комитета Берит Райсс-Андерсен.
Комитет решил присудить премию за "усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов".
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В мире , Видео , Другое , Нобелевский комитет
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