Митингующие в Бишкеке устроили массовую драку 

Оппозиционер Тилек Токтогазиев, выдвинутый на пост первого вице-премьера, ранен на митинге в Бишкеке. Политик находится в больнице без сознания, сообщила депутат Эльвира Сурабалдиева. Также был обстрелян автомобиль экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом бывший глава государства заявил после возвращения с митинга.

В ходе столкновений в центре Бишкека пострадали, по предварительным данным, несколько человек. Об обстановке в столице Киргизии Business FM рассказала заместитель главного редактора информационного агентства 24.kg Махинур Ниязова:

— Были сегодня столкновения между двумя группами митингующих. Одни — сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева, вместе с ним бывший премьер-министр Омурбек Бабанов , вторая сторона — это сторонники бывшего депутата Садыра Жапарова, которого как и всех в ночь на 6 октября освободили из мест заключения. Была массовая драка на центральной площади, столкнулись эти две группы митингующих: летели камни, бутылки, были слышны даже выстрелы. Сообщалось о нескольких пострадавших, неизвестен только характер ранений, потому что до сих пор официально Минздрав не дал еще комментариев по поводу того, какие они ранения получили, огнестрельные или это были камни или что-то другое. Но уже известно, что в машину бывшего президента Алмазбека Атамбаева стреляли, есть видео, он уже показал, что есть отметины от выстрелов. То есть в него стреляли из огнестрельного оружия, даже есть видео, где это зафиксировано: человек целится в машину, в которой уезжали бывший президент и бывший премьер-министр.

— Об оппозиционере Тилеке Токтогазиеве что известно?

— Это член партии, один из лидеров, « Ата Мекен ». На данный момент эта партия считается оппозиционной, это одна из тех партий, которые не прошли на выборах, которые изначально высказывали недоверие к итогам этих выборов. Это одни из тех, кто добился отмены итогов выборов, которые прошли в воскресенье. Партия сегодня объявила об объединении с другими политическими партиями — «Республикой», «Реформой» и «Бир бор». Четыре партии сегодня объединились и выдвинули единого кандидата на пост премьер-министра Омурбека Бабанова и на пост первого вице-премьера — Тилека Токтогазиева. Сегодня во время столкновения и массовой драки на площади Тилека Токтогазиев тяжело ранили, по предварительным данным в него попал камень и он в бессознательном состоянии был доставлен в больницу.

— Где сейчас находится президент? Есть какая-то информация?

— Сегодня президент несколько раз выступал: когда был выпущен указ о введении чрезвычайного положения, и позже был официальны релиз пресс-службы президента о том, что президент посетил Генеральный штаб и обсудил, какие вообще меры будут приниматься для стабилизации ситуации и для обеспечения безопасности граждан. Пресс-служба предоставила фотографии, где президент якобы находится в Генштабе, встречался с его главой. Сейчас непонятно, где именно находится президент. Мы не можем удостовериться, на самом ли деле президент в Бишкеке, о чем нам постоянно твердила его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева , она говорила, что он находится в Бишкеке, что он на связи, что он разговаривает с некоторыми политиками, но нет ни фото, ни видео, никаких доказательств ее словам, поэтому здесь большие сомнения.

Режим чрезвычайного положения вступил в силу на территории Бишкека в соответствии с указом президента Сооронбая Жээнбекова. Он будет действовать до утра 21 октября.

Военная техника и военнослужащие начали прибывать в столицу Киргизии, передает корреспондент ТАСС с места событий. Колонны военных грузовиков с военнослужащими замечены с южной и западной частей Бишкека.