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Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства 

Алиса Селезнёва 36 минут назад
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ, которым освободил Кубатбека Боронова от исполнения обязанностей премьер-министра страны, в отставку отправлены и члены правительства. Об этом говорится на сайте главы государства.
«Основанием стало заявление Кубатбека Боронова. Указ вступает в силу с момента подписания», — отмечается в сообщении.
При этом от своих обязанностей освобождены и члены правительства.

«Правительство Кыргызской Республики также считается ушедшим в отставку. В соответствии с указом лицами, занимавшими должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, будет продолжено исполнение обязанностей соответственно ранее занимаемым должностям», — отмечается в указе президента.

Согласно документу, исполнять свои обязанности члены правительства будут до формирования нового кабинета министров.
Как сообщал «Рамблер», 5 октября в Бишкеке начались многочисленные акции протеста против результатов парламентских выборов. На митинги вышли сторонники партий, не прошедших в народное собрание. Протестующие захватили здание парламента Киргизии, мэрии Бишкека и Дом правительства республики. ЦИК признала выборы недействительными.
Комментарии
В мире , Видео , Сооронбай Жээнбеков , Центризбирком России
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