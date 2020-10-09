Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства 

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ, которым освободил Кубатбека Боронова от исполнения обязанностей премьер-министра страны, в отставку отправлены и члены правительства. Об этом говорится на сайте главы государства.

«Основанием стало заявление Кубатбека Боронова. Указ вступает в силу с момента подписания», — отмечается в сообщении.

При этом от своих обязанностей освобождены и члены правительства.

«Правительство Кыргызской Республики также считается ушедшим в отставку. В соответствии с указом лицами, занимавшими должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, будет продолжено исполнение обязанностей соответственно ранее занимаемым должностям», — отмечается в указе президента.

Согласно документу, исполнять свои обязанности члены правительства будут до формирования нового кабинета министров.