Баку сообщил об ожесточённых боях в Карабахе 

Минобороны Азербайджана сообщило об ожесточённых боях на линии соприкосновения в Карабахе, которые шли всю ночь и утро.

По данным военного ведомства, напряжённые бои продолжались по всему фронту. Азербайджанской армии удалось с помощью огневых ударов по позициям противника полностью ограничить и пресечь боевую активность ВС Армении

В результате принятых мер потеряно управление и взаимодействие между вражескими войсками, между подразделениями возник хаос, нарушена дисциплина личного состава, массовое отступление от боевых позиций, — сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Также отмечается, что в ходе военных операций вечером 8 октября азербайджанская армия разрушила здание штаба 5-го горнострелкового полка Вооружённых сил Армении.

При этом был тяжело ранен начальник штаба 10-й дивизии полковник Самвел Григорян, а начальник артиллерии полка полковник-лейтенант Арман Дермеян и «большое количество военнослужащих были уничтожены».

Личный состав воинских частей Вооружённых сил Армении, понёсший тяжёлые потери от огневого удара азербайджанской армии по Ханкенди, эвакуируется, — отметили в ведомстве.

Отмечается, что в результате боевой операции, проведённой на одном из направлений фронта, было захвачено шесть танков Т-72 ВС Армении в полном исправном состоянии.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.