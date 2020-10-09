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Необычная деталь на фотографии 1900 года испугала пользователей сети 

Lenta.ru 23 минуты назад
На фото 1900 года заметили пугающую деталь
Фото: Getty
Черно-белая фотография, сделанная в 1900 году, смутила пользователей сети. Как сообщает Daily Mail, внимание на старинное фото обратили участницы форума Mumsnet из-за одной пугающей детали.
Снимок был сделан в городе Белфаст, столице Северной Ирландии. На нем изображены 15 работниц льняной фабрики. Одна из пользовательниц предложила догадаться, что необычного на фото.
Комментаторы начали писать, что заметили одинокую руку на плече одной из женщин. Эта пугающая деталь смутила пользовательниц.

«У нас уже достаточно поздно, собиралась идти спать и теперь увидела это. Напугана теперь», — написала одна из них.

Странность не смогли объяснить тем, что за работницей стояла ее коллега, так как женщина скрестила руки за спиной. Многие посчитали, что «рука выглядит так, будто появилась из воздуха». Некоторые сочли, что деталь на фото — это доказательство существования сверхъестественных сил.
Ранее пользовательница Reddit выложила две фотографии из роддома: одна из них была сделана сразу после ее появления на свет, а вторая — после рождения у нее первенца. Юзеров сети удивило, что в обоих случаях акушером был один и тот же человек и во втором — отцом чада.
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В мире , Интернет
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