Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Миру предсказали новый опасный вирус 

Вероника Полынина 1 час назад
Миру предсказали новый опасный вирус
Фото: РИА Новости
Ученые предупредили о возвращении скарлатины — инфекционной болезни, которая в первой половине XX века являлась главной причиной смертности среди детей.
Как сообщает РИА «Новости», биологи выяснили, что вспышки скарлатины в Великобритании в 2014 году и Австралии в 2020 году вызваны новым штаммом стрептококка группы А.
Ставки на новости: Количество выявленных случаев COVID-19 за сутки превысит отметку в 10 тысяч
Результаты генетического исследования, которое провели австралийские биологи вместе с коллегами из Великобритании, США, Канады и Китая, объяснили, как патогену, считавшемуся побежденным с приходом антибиотиков, удалось возродиться.
Среди суперантигенов, выделяемых новым стрептококком группы А, ученые нашли ранее неизвестный суперантиген, который позволяет микробу быстро проникать в ткани человека, избегая атаки антибиотиков.
Биологи пришли к выводу, что новый штамм стрептококка группы А еще более опасен, чем его побежденный родственник. Они предупредили о важности разработки вакцины для борьбы с инфекцией, чтобы после окончания пандемии коронавируса и снятия ограничений скарлатина не смогла вернуться.
Главные симптомы скарлатины — боль в горле, лихорадка, головные боли, опухшие лимфатические узлы и характерная красная сыпь. Больше всего страдают от скарлатины дети в возрасте от двух до десяти лет.
Как сообщал «Рамблер», ранее американские ученые обнаружили у коронавируса SARS-CoV-2 неожиданную способность заглушать боль. Обезболивающий эффект приобретается благодаря соединению S-белка, благодаря которому коронавирус проникает в клетки человека, с рецептором ACE2 и другими веществами.
Видео дня. Российский министр худеет с помощью совести и стыда
Комментарии 18
В мире , Австралия , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Азербайджанцы заполонили Екатеринбург на фоне войны в Карабахе
Азербайджанцы заполонили Екатеринбург на фоне войны в Карабахе
«Хочу покончить жизнь самоубийством»
«Хочу покончить жизнь самоубийством»
«Твои тупые суки на проводе»: Боярский оценил внучку
«Твои тупые суки на проводе»: Боярский оценил внучку
Блогершу случайно застрелили ради ролика для соцсети
Блогершу случайно застрелили ради ролика для соцсети
Видео
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
01:11
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
Происшествия
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
Происшествия
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
00:30
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
Происшествия
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
00:52
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
Происшествия
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
00:43
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
Общество
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
00:48
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
Армия
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
03:29
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
Общество
Частный самолет для корги попал на видео
01:30
Частный самолет для корги попал на видео
Общество
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
01:41
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
Политика
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
00:42
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть