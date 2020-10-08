Миру предсказали новый опасный вирус 

Ученые предупредили о возвращении скарлатины — инфекционной болезни, которая в первой половине XX века являлась главной причиной смертности среди детей.

Как сообщает РИА «Новости», биологи выяснили, что вспышки скарлатины в Великобритании в 2014 году и Австралии в 2020 году вызваны новым штаммом стрептококка группы А.

Результаты генетического исследования, которое провели австралийские биологи вместе с коллегами из Великобритании, США, Канады и Китая, объяснили, как патогену, считавшемуся побежденным с приходом антибиотиков, удалось возродиться.

Среди суперантигенов, выделяемых новым стрептококком группы А, ученые нашли ранее неизвестный суперантиген, который позволяет микробу быстро проникать в ткани человека, избегая атаки антибиотиков.

Биологи пришли к выводу, что новый штамм стрептококка группы А еще более опасен, чем его побежденный родственник. Они предупредили о важности разработки вакцины для борьбы с инфекцией, чтобы после окончания пандемии коронавируса и снятия ограничений скарлатина не смогла вернуться.

Главные симптомы скарлатины — боль в горле, лихорадка, головные боли, опухшие лимфатические узлы и характерная красная сыпь. Больше всего страдают от скарлатины дети в возрасте от двух до десяти лет.

Как сообщал «Рамблер», ранее американские ученые обнаружили у коронавируса SARS-CoV-2 неожиданную способность заглушать боль. Обезболивающий эффект приобретается благодаря соединению S-белка, благодаря которому коронавирус проникает в клетки человека, с рецептором ACE2 и другими веществами.