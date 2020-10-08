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Трамп и Байден договорились о следующих дебатах 

Lenta.ru 45 минут назад
Трамп и Байден договорились о следующих дебатах
Фото: Reuters
Штаб президента США Дональда Трампа согласился перенести следующий раунд дебатов с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом на 22 октября. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что третий раунд дебатов договорились провести всего за 5 дней до выборов — 29 октября. Взамен запланированного на 15 октября мероприятия Байден будет отвечать на вопросы избирателей, а Трамп проведет митинг.
Ранее дебаты Трампа и Байдена, назначенные на 15 октября, предлагали провести в онлайн-режиме, но на это не согласился президент. Он отметил, что чувствует себя отлично и готов дебатировать.
7 октября стало известно, что американскому лидеру назначили коктейль из противовирусных антител. Его созданием занимается компания Regeneron. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова полагает, что подобные препараты эффективны, но стоят очень дорого, так как для их производства нужны специальные гибридные клеточные линии.
О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Через несколько дней у президента нашли антитела к инфекции.
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Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Джордж Мейсон , Демократическая партия США
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